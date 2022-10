Sin dinero para hacer frente a los gastos de organización ni el respaldo del socio para ser acompañado con el voto, el oficialismo en Central decidió no ofrecer candidatos para la Comisión Electoral que será nombrada hoy por los socios en asamblea en la subsede del Cruce Alberdi. La dirigencia no previó que en caso de no llegar a un acuerdo con las agrupaciones opositoras, como sucedió, se debía montar un escenario de urnas y cuarto oscuro para votar, como lo exige el estatuto reformado en 2016 por gran parte de las actuales autoridades. Es decir que el proceder propuesto por los directivos en la última reforma del estatuto para elegir Comisión Electoral fue desestimada por las propias autoridades del club. De esta manera las tres agrupaciones opositoras que presentaron candidatos se repartirán los cargos: cada una de ellas tendrá un miembro titular y un miembro suplente. Esta decisión de renunciar a la puja por la elección de la Comisión Electoral de parte del oficialismo pone en duda la presentación de una lista oficialista para las elecciones del 18 de diciembre. Por el momento el único que se pronunció al respecto es el vicepresidente Ricardo Carloni: “Voy a ser candidato a presidente”, aseguró ayer Carloni a Radio La Red. La asamblea de hoy comenzará a las 18.