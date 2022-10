Desde Mar del Plata

El salón principal de la planta baja del Hotel Sheraton Mar del Plata tiene capacidad para mil personas sentadas, pero las sillas no alcanzan. Luego de dos años, el Coloquio de Idea vuelve a celebrarse en la ciudad balnearia con una asistencia récord. Son más de mil empresarios de diferentes sectores de la economía y también de la escena política - sobre todo ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri- que viajaron a la ciudad para discutir una consigna en común y estratégicamente conciliadora: "Ceder para crecer".

El lema que recorre este año tiene una intención clara, por lo menos arriba del escenario: maquillar un discurso moderado y optimista de cara al futuro del país. “El lema del coloquio es ceder, tener la empatía necesaria para transigir hacia un punto medio. No podemos pensar en un futuro mejor si no creemos que ese futuro puede ser realmente mejor que nuestro pasado y nuestro presente. Estamos seguros de que la Argentina tiene una oportunidad. Existe y es palpable", resumió unos minutos después de darle comienzo al evento que durará tres días el director de IDEA y Presidente de Toyota, Daniel Herrero.

Ante una sala en la que las luces bajas y los manteles negros simulan una noche fría, a pesar de que afuera aún no anochece y el calor invita a más de un marplatense a meterse al mar, el salón Hector Gaudio se sigue llenando a la espera de la escucha del plato fuerte del día, aquel que dejará en claro la posición empresaria. El panel "La mirada de los que eligen Argentina", en el que el CEO de Pan American Energy Group Marcos Bulgheroni, el presidente del Grupo Pérez Companc, Luis Pérez Companc y Carolina Castro, la directora de Industrias Guidi y parte del comité ejecutivo de la UIA, se dedicaron durante poco más de una hora a dar un paso al costado a las demandas usuales del empresariado como la baja de la presión fiscal o la reforma laboral.

Cada uno desde su rubro, los tres referentes se encargaron de remarcar a través de su historia personal, por qué siguen invirtiendo en la Argentina: "Porque es invertir o morir", explica Carolina Castro, ex subsecretaria pyme durante la gestión de cambiemos y ex candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en elecciones legislativas de Argentina de 2021 por la alianza Vamos con Vos, y continúa: "a pesar de la volatilidad, si no invertís es game over".

"Soy optimista por naturaleza siempre veo el vaso medio lleno. Ayudar a la patria lo tengo embebido de mi padre. Cuando decidimos hacer una inversión uno se olvida de la variable argentina. Así hemos ido desarrollando negocios y crecido", complementa Pérez Companc construyendo un discurso que, en el primer día del evento, carece de pragmatismo.

Ya debajo del escenario, un importante empresario de la construcción asegura que "muchos van a tener que sufrir para que podamos crecer. Incluso empresas, hay muchas que van a tener que quedar en el camino si nos decidimos a hacer lo que hay que hacer para ordenar la economía, dar reglas claras y finalmente ver a un país que crezca". "Argentina está en terapia intensiva", complementó otro empresario del sector de servicios de salud.

En los pasillos del evento los empresarios del sector financiero, automotriz, construcción, salud, tecnología, entre otros se cruzan con ex funcionarios del gobierno nacional, como Francisco Cabrera y Dante Sica, ex ministros de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri. En diálogo con PáginaI12, Sica aceptó que "todos tienen que ceder. Los sectores que han estado protegidos en un ambiente de una economía mas cerrada, tienen que dar una parte para que la economía resurJa".

Para decir presente pagaron la matrícula del evento, de 145 mil pesos para socios y 245 mil pesos para no socios de Idea, monto que no incluye alojamiento ni traslado pero sí las cenas y los coffe breaks con sandwiches de panes de diferentes colores y fiambres varios. "Todos pagan la inscripción, incluso los patrocinadores que lo hacen como parte del acuerdo", explicó a este diario uno de los organizadores. Además de la matrícula, las 146 empresas patrocinantes se aseguran un lugar en los carteles detrás de los oradores y la participación en algunos eventos exclusivos, como el almuerzo con Javier Milei y Patricia Bullrich del que muchos lamentaron quedarse afuera porque que dobló el número de inscripción.



Entre sandwiches de jamón crudo y canapés varios, muchos de los empresarios se encargaron de darle un voto de confianza al ministro de Economía Sergio Massa: "Estoy de acuerdo con lo que está haciendo, sobre todo por cómo es el trato con las empresas", aseguró un empresario de una de las principales automotrices que operan en el país. Explicó que el sector estaba "súper competitivo, más que Brasil", pero que "faltan reglas claras". Sobre el lema ceder para crecer, el empresario se apoyó en el ejemplo del gremio del neumático donde "se pudo llegar a un acuerdo mediante el diálogo".

"Que gente extravagante", respondió el sociólogo y redactor del Diario de una temporada en el quinto piso, Juan Carlos Torre sobre la frase que convoca al evento: “Nos induce a un ejercicio de instrospección que obliga a pensar qué vamos a ceder cada uno de nosotros para crecer. En el plano de las empresas es ceder autoridad para involucrar al que trabaja en la empresa. Ceder significa recortar los márgenes de proteccionismo para que las empresas se vuelvan competitivas. Es una operación intelectual que implica ceder algo hoy para conseguir algo mañana. El puente es la confianza política”. El sociólogo se volvió particularmente conocido porque su libro relata las dificultades de gobernar la Argentina durante el gobierno de Ricardo Alfonsín con mucha relación con el proceso actual: por el contexto inflacionario que se come los salarios, las luchas políticas internas y el encorsetamiento del FMI.

Una vez finalizado el primer día del encuentro, Roberto Murchinson Presidente de IDEA cerró con una reflexión que podría dar lugar a la edición número 59: "Poner a la Argentina primero".