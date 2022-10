“¿De verdad piensan que soy yo la que redacta y maneja la cuenta de mi papá? ¡Ojalá fuera yo! ¡Yo no decido NADA!”, lanzó Dalma Maradona en Twitter, después de que se la acusara de haber eliminado varias publicaciones del perfil de Instagram de Diego Maradona, especialmente las que tenían que ver con las simpatías políticas del Diez, como fotos con Cristina Kirchner, apoyo al Gobierno de Alberto Fernández y críticas a Mauricio Macri.

“El día que pedí publicar un vídeo donde se promocionaba el partido de La Paz, ¡ME LO BORRARON AL RATO DE SER PUBLICADO! Pero siempre la culpa la tengo yo…”, siguió tuiteando la hija mayor del 10 el miércoles a la noche.

En una publicación de septiembre de 2021 se había anunciado que los hijos del Diego quedarían a cargo de la gestión de sus redes sociales. "Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces", publicaron entonces.

Cuando un usuario la cruzó por eso, Dalma negó estar a cargo del Instagram de su papá, fallecido el 25 de noviembre de 2020. “Por algo la única vez que pedí publicar un vídeo donde aparecía mi papá y yo, me lo borraron”, aseguró, sin dar más información de quién se ocupa realmente de esa tarea.

“¡No me voy a hacer cargo de algo que no hago! Hay una persona que hace las publicaciones y un abogado que no es el mío el que las aprueba”, explicó, evitando los nombres propios.

Los posteos políticos eliminados del perfil de Maradona

Uno de los posteos que Maradona había hecho en su perfil de Instagram y que ya no está publicado es el del 17 de octubre de 2020, en el Día de la Lealtad peronista, cuando escribió: “Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García. Los banco a morir. Seamos tolerantes, argentinos”. Esa fue su última referencia política antes de su muerte, poco más de un mes después.

Unos días antes —el 14 de octubre de 2020— Maradona había hecho un posteo en base a declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que había dicho que fue él quien echó de Boca al astro del fútbol mundial. “Y a vos, Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y yo no le hice mal a nadie”, escribió Diego. Y cerró con una frase lapidaria: “Tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido, ya lo dijo tu padre…”.



Otro de los posteos que tampoco aparece más en las redes de Diez es un mensaje por el cumpleaños de Cristina Kirchner, publicado el 19 de febrero de 2020. “Gracias por tu trabajo y por tu lucha por todos los argentinos. Feliz cumpleaños", decía.