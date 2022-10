"Nos dijeron que fue un golpe fuerte que le provocó traumatismo de cráneo. Cuando vino la maestra no sabía qué decir", comenzó su relato Alberto, el padre del niño atropellado en Puerto Madero.



Thiago Samuel Corpus iba a la Escuela Secundaria N°54 de San Francisco Solano del partido bonaerense de Quilmes. Había ido a una excusión en la Plaza Mujeres Argentinas y junto a un grupo de compañeros cruzó la calle para ir al baño porque la reserva ecológica estaba cerrada.

Sin embargo, ocurrió lo peor. Un joven de 20 años lo atropelló y Thiago murió. “Que quede claro que mi hijo no se separó del grupo, no se revelaba, el tipo que pasó lo levantó en el aire", lamentó el padre.

"No puede ser que sea un choque más. Mi hijo no era inquieto. Él era sano. No puede ser que a cuatro maestros les pase esto. Nadie se comunicó de la familia del conductor", comentó el padre del chico entre lágrimas y muy entristecido por la situación.

Además, Alberto Corpus apuntó contra la institución y el accionar de los deocentes: "Los compañeros de mi hijo vieron todo. Muchos vomitaron y se descompensaron. Y así los dejaron después en el colegio. Nunca los contuvieron".

"Nos dijeron que fue un golpe fuerte que le provocó traumatismo de cráneo. Me enteré de todo esto por los compañeros, desde la escuela no nos dijeron nada", agregó.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 y el conductor quedó imputado por el delito de homicidio.