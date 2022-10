Mauricio Macri sigue jugando al suspenso con su candidatura para 2023. Durante una entrevista planteó que todavía “no me he anotado” para competir en los comicios generales y le entreabrió la puerta a una definición de Horacio Rodríguez Larreta, quien había dicho que su postulación no dependía de lo que haría el expresidente.



"No me he anotado. Creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia", dijo Macri en lo que pareciera ser una invitación a jugar al “tira y afloje” dirigida al jefe de gobierno porteño.

El tira y afloje entre Macri y Larreta

En las últimas horas, Rodríguez Larreta había dicho que le parecía “sano” que hubiese una interna para definir las listas para 2023 y dejó claro que su definición de ir por la presidencia de la Nación no estaría atada a lo que harían los demás. "Si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio Macri, ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas y candidatos. Si fuera él, Gerardo Morales, (Facundo) Manes, quién sea. (María Eugenia) Vidal, (Patricia) Bullrich...", afirmó en diálogo con LN+.

Macri, que parece haber recogido el guante, salió a contestar esta mañana: "Es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia", dijo a Radio Mitre de Córdoba cuando fue consultado sobre si será precandidato.

Primero dijo que él aún no se había anotado. Pero rápidamente aclaró que él está “en la cancha”. "Siempre voy a estar en la cancha. No voy a abandonar a la gente. Siento que sembré, puse la semilla, pero ahora el árbol es de todos los argentinos".

Larreta no se hizo el distraído. Más allá de las presuntas indefiniciones de su jefe político, resaltó que “él está haciendo cosas de candidatos: recorre, va y viene; cosas que uno le atribuiría a un candidato. Pero si mañana está acá, preguntelé a él” si se presentará o no. “Tiene todo el derecho a serlo”, desafió durante su participación en un programa de TV.

Las PASO de Juntos por el Cambio

Por este motivo, la idea de ambos es que haya unas PASO que resuelva quién encabezará la lista de Juntos por el Cambio y quiénes acompañarán desde afuera o desde un puesto menor adentro.

Al respecto, Macri dijo que si el Congreso elimina las primarias sería algo así como "cambiar las reglas en el medio del partido. No es serio. Eso es lo que nos condena”.

"Los primeros que tenemos que dar el ejemplo de que tenemos que competir somos los de Juntos por el Cambio", agregó y señaló que “igual, si las suspenden, Juntos por el Cambio va a hacer su interna, con boleta única".

En el mismo tono, el jefe de gobierno porteño indicó que, a la hora de definir candidaturas, “el criterio nuestro es que elige la gente”. “Es lo más democrático. Después está en nosotros encontrar el mejor mecanismo. En las últimas PASO nos manejamos con muchísima responsabilidad y ganamos la elección", añadió.