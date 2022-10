En un capítulo más de una serie que se va a estirar hasta pasada la temporada de verano, la interna de Juntos por el Cambio se juega a todo o nada con mensajes cruzados en medios de comunicación. Con frases desparramadas en entrevistas radiales y televisivas, Mauricio Macri cuestionó el “individualismo” y los “egos” en la oposición y dio a entender que no pretende participar de la carrera electoral en 2023. “Yo no me he anotado”, respondió horas después de que Horacio Rodríguez Larreta haya advertido que, más allá de sus declaraciones, el expresidente “recorre el país” y “hace cosas de candidato”. En un tono cada vez más extremo, y ante el conflicto con los mapuches en el sur, el exmandatario también propuso que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior.

“Yo no me he anotado. Es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia”, afirmó Macri sobre una eventual postulación. Sus palabras siguieron el mismo libreto que había esgrimido hace unos días en España, donde se mostró “cómodo” acompañando las ambiciones presidenciales del resto de los integrantes de JxC. Y ayer, reforzó esa idea: “Fomento la candidatura de Horacio (Rodríguez Larreta), de Patricia (Bullrich), Maria Eugenia (Vidal) y los radicales”.

Lo que el expresidente aún no termina de decir, es que en esa competencia, tiene una favorita: la exministra de Seguridad. En Madrid lo confirmó y anoche lo reiteró. Consultado sobre a quién respaldaría en una interna (Bullrich o Larreta), el exjefe de Estado sostuvo que no pedirá el voto de ninguno, aunque dejó una advertencia: "La propuesta tiene que ser de audacia, yo voy a ayudar a esa propuesta. Si hay un candidato que quiere statu quo y otro quiere cambio, yo por más que no sea candidato voy a decir 'creo en esta propuesta'". El dardo fue un mensaje directo al jefe de gobierno porteño, para que radicalice sus posturas. Con respecto a su relación personal con Larreta definió que “están bien”, aunque resaltó que “a veces tiene visiones distintas”.

¿Por qué Macri recorre Lanús, Vicente López, Ituzaingó si no quiere jugar en 2023?, se preguntan en Uspallata. Las declaraciones ambiguas del líder del PRO no son suficientes para Larreta. “Está recorriendo la provincia y el país. Está haciendo cosas de candidato. Recorre, va y viene, cosas que uno le atribuiría a un candidato", lanzó el alcalde porteño durante una entrevista en LN+. “Tiene todo el derecho a serlo”, añadió y aclaró que su postulación “no va a depender de lo que haga” el fundador de Cambiemos.

En medio de los tironeos internos, Larreta hizo un movimiento clásico de marketing preelectoral. Meses antes del inicio formal de la disputa anunció que “se enamoró” de Milagros Maylin, secretaria de Bienestar Integral de la Ciudad de Buenos, y anticipó que tendrá un rol activo en su campaña. La novedad le valió las felicitaciones de Macri. "Yo he apostado siempre al amor. Estoy feliz de que esté enamorado. Sin amor no hay energía para la vuelta que tiene que dar este país", enfatizó en modo autoyuda. Respecto a Maylin precisó que no la conoce, pero destacó que le parece “muy bonita".

El expresidente también hizo referencia a su pareja y reiteró que Juliana Awada no está a favor de que encare un segundo tiempo. "No, la Hechicera no quiere. Está de acuerdo en que sería bueno que no", manifestó, en sintonía a lo que había contado en marzo de este año.

Pese a las ideas y vueltas, Macri y Larreta mantienen una coincidencia inalterable: la idea de ambos es que haya unas PASO que resuelvan quién encabezará la lista de Juntos por el Cambio y quiénes acompañarán desde afuera. Al respecto, Macri dijo que si el Congreso elimina las primarias sería algo así como "cambiar las reglas en el medio del partido”. “No es serio”, indicó. En el mismo tono, el jefe de gobierno porteño aseguró que, a la hora de definir las fórmulas, “el criterio es que elige la gente”. “Es lo más democrático”, concluyó. En caso de que el Frente de Todos avance con la suspensión de las Primarias, la principal fuerza opositora tiene decidido dirimir candidaturas en una interna abierta que incluya electores independientes. A mediados de septiembre fue elaborado un esquema para las provincias en donde no habrá PASO. Ese mismo mecanismo podría ser replicado a nivel nacional.

Fuerzas Armadas

Por fuera del ámbito electoral, Macri cuestionó a Alberto Fernández por su gestión en el conflicto con los mapuches en Río Negro y propuso que las Fuerzas Armadas participen de seguridad interior. En ese sentido, criticó al Presidente por haberse reunido con los manifestantes en San Martín de los Andes, tras el desalojo en Villa Mascardi. "Cómo puede ser que se siente a negociar con pseudomapuches”, lanzó y dio una extraña explicación de por qué, a su criterio, no son pueblos originarios. "Ellos vienen de Chile", apuntó. Así, llamó a darle a las Fuerzas Armadas "un rol mucho más activo en la defensa de la seguridad nacional", al poner como ejemplo una posible custodia de Vaca Muerta.