El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó una ordenanza que establece que ninguna remuneración de los trabajadores municipales podrá ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. La normativa, aprobada por amplia mayoría, asegura un piso salarial que se actualizará de acuerdo al índice definido por el Ministerio de Trabajo nacional, y convierte al municipio en el primero en lograr una legislación en este sentido.

El proyecto fue presentado por el concejal del Frente de Todos (FdT) y titular del Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA) , Daniel Aversa, quien destacó el precedente que esta ordenanza sienta a nivel provincial y nacional: “Aportamos desde Avellaneda a los compañeros de la Provincia la herramienta para que todos los trabajadores tengan un salario digno”, sostuvo luego de la votación en el recinto. También estuvieron presentes el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires, Oscar Ruggiero, junto a quien ocupará ese lugar a partir de noviembre, el recientemente electo Humberto Bertinat.

Avellaneda, que es conducida por el intendente interino Alejo Chornobroff, será el primer partido en establecer un valor de referencia para los trabajadores. Si bien la ley provincial 14.656, que funciona como marco regulatorio para los empleados municipales de todo Buenos Aires, menciona el derecho a percibir un salario mínimo, vital y móvil; aun no estaba reglamentado “un procedimiento que haga efectivo el acceso a ese derecho”, según se expresa en el texto de la ordenanza. En este sentido, Aversa explicó a los medios locales: "Todos los trabajadores municipales se encuentran por fuera de la ley de convenios colectivos de trabajo, no se cobra el Salario Mínimo, Vital y Móvil, por eso en todos los pueblos debemos pelear el salario, no tenemos paritarias provinciales ni nacionales".

En cuanto a la negociación salarial de este año, el municipio anunció recientemente que el aumento alcanzará el 103 % en la categoría inicial. Al 65% de incremento pautado hasta septiembre se le sumará a partir de octubre una suma fija de $6.000, más un 12% en noviembre y otro 12% en diciembre.



"En la Municipalidad de Avellaneda estamos entre 35 a 40 mil pesos por encima del salario mínimo", sostuvo el dirigente. Y agregó que la norma aprobada impide perforar ese piso, aunque "en años futuros cambie la gestión y venga un intendente que nos achate los sueldos". A fines de septiembre, Aversa cumplió 30 años como secretario general. En 2014, tras desafiliarse del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, fundó junto a otros compañeros el SUMA, que en la actualidad representa a más de 2800 trabajadores, entre los que se cuentan enfermeros, médicos, docentes, y otros rubros aparte de los administrativos de la municipalidad. Además, el gremio pertenece a la CTA que conduce Hugo Yasky y obtuvo a principios de este año la personería reconocida por el Ministerio de Trabajo.

Con la ordenanza aprobada, los empleados del municipio consiguen un reconocimiento histórico que podría replicarse en los restantes 134 distritos bonaerenses. Así lo manifestó Aversa: "Con los compañeros tenemos la esperanza de poder llevar a todos los pueblos de la Provincia de Buenos Aires este triunfo que tuvimos en Avellaneda".