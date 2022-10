Central se trajo anoche un empate de Tucumán ante Atlético que extendió su racha a ocho partidos sin ganar y en el rival significó una gran desilusión. Porque con la igualdad los tucumanos dejaron en el camino la gran chanche de pelear por el título ante Boca. El canaya abrió la cuenta con un espectacular gol de Buonanotte y en un final emocionante igualó Maestro Puch para los locales y Servio le desvió un penal a Carrera.

En equipo de Carlos Tevez hizo un buen partido. No se dejó atropellar por el rival y, por el contrario, sacó provecho de los nervios que agobiaron a los jugadores de Atlético Tucumán en la obligación de ganar para soñar con el título. En verdad el partido tuvo pocos atractivos, con los locales sin ser profundos y Central buscando espacios para salir de contragolpe. Pero un derechazo de Buonanotte al ángulo izquierdo, desde fuera del área, tomó a todos por sorpresa en el estadio y los auriazules se pusieron en ventaja. En el local los nervios de expandieron, más aún cuando no le convalidaron a Lotti el gol del empate en el último centro del primer tiempo por posición adelantada.

Central no aprovechó la desesperación del rival en el segundo tiempo. El equipo atacó poco y cuando lo hacía era por una jugada de Buonanotte. Atlético Tucumán, en su urgencia, se dedicó a lanzar centros compulsivamente. Pero Benítez dejó a Central con diez por una roja en una fuerte infracción y llegó el empate a cinco del final con cabezazo de Maestro Pucho en el área chica ante centro de Isnaldo.

Atlético Tucumán se lanzó con todo el equipo al campo canaya a buscar el empate y tuvo la oportunidad en una jugada inesperada: Candia puso la mano irresponsablemente para desviar un centro, acción que detectó el VAR. Aunque la posibilidad de los tucumanos de ganar se quedó en las manos de Servio al desviar sobre su izquierda el tiro penal de Carrera. A Central el punto no le trae ninguna solución a su mal momento. A Atlético Tucumán, por el contrario, lo quitó el sueño del campeonato.

1 Atlético Tucumán: Lampe; Garay, Bianchi, Capasso, Orihuela; Di Franco, Acosta, Carrera, Pereyra; Menéndez, Lotti. DT: Lucas Pusineri.

1 Central: Servio; Martínez, Báez, Almada, Fernando Rodríguez; Ortiz, Mac Allister, Tanlongo; Buonanotte, Frías; Véliz. DT: Carlos Tevez.

Goles: PT: 23m Buonanotte (C). ST: 39m Maestro Puch (AT).

Cambios: ST: 13m Benítez por Mac Allister y Candia por Veliz (C), 18m Coronel por Di Franco y Maestro Puch por Lotti (AT), 21m Komar por Rodríguez (C), 24m Tessuri por Pereyra (AT) y 38m Isnaldo por Orihuela (AT).

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Atlético Tucumán

Expulsado: ST: 37m Benítez (C).

Incidencia: ST: 42 Servio (C) le desvió un remate penal a Carrera (AT).