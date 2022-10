El Senado de Salta tuvo ayer una sesión punzante, en la que legisladores oficialistas mostraron su enojo con el ministro de Salud Pública de la provincia, Juan José Esteban. Incluso se llegó a pedir su interpelación, pero tras un cuarto intermedio, se impuso el cálculo politico y se decidió esperar una respuesta de la Auditoría General de la Provincia antes acrecentar el conflicto.



Por unanimidad el Senado aprobó un proyecto de declaración del senador por Cafayate, Sergio Saldaño (Compromiso por Salta), por el que solicita a la Auditoría General de la Provincia que informe si se realizó una auditoría respecto Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate sobre los ejercicios presupuestarios 2019, 2020 y 2021, y si es así, que remita las copias. En caso negativo, "se proceda a la inmediata realización de una auditoría relativa a la gestión económica, financiera, patrimonial y operativa de dicho centro de salud, remitiendo copia de informe con sus resultados y dictámenes a este cuerpo".

El pedido de información a la Auditoría fue la conclusión de una sesión con mar de fondo, porque los legisladores venían masticando bronca desde el día anterior, cuando el ministro de Salud concurrió a al presidencia, convocado para que respondiera distintos pedidos de informes. Por lo que pudo saberse tras esa reunión, el ministro no respondió ninguna de las preguntas de Saldaño, y de otros, y hasta lo ninguneó preguntando, a los gritos, según el relato del senador Juan Cruz Curá (Compromiso por Salta, Orán), quién era Saldaño.

"Me parece raro que no me conozca. Soy el senador Saldaño que constantemente lo fue a visitar", el que "constantemente le reprochó que no contesta los llamados ni los mensajes", retrucó en la sesión el senador aludido. De paso le recordó que fue el electo por el 47% de los votos, "no como él, que fue elegido por una persona para que pueda ocupar el cargo".

De la reunión del miércoles Esteban salió diciendo que había sido "productiva" porque "se aclaran muchas situaciones que por ahí se malinterpretan". "Para nada (fue algo) fructífero", retrucó a su turno Saldaño porque el ministro "para nada respondió lo que le estábamos preguntando". Y siguió atacando: "Cola de paja seguro debe haber porque si está a la defensiva por algo que ni siquiera hemos preguntado, seguro por algo debe ser".

Esteban (en la cabecera, de blanco) en la reunión de presidencia. Saldaño es el tercero de la derecha.

Recordó que presentó tres pedidos de informes sobre el hospital cafayateño, en julio, agosto y septiembre. "No respondió absolutamente nada. Me pareció aberrante", insistió, entre otros cuestionamientos por la gestión en la cartera de Salud. Y aseguró que el ministro le faltó el respeto al Senado, porque les dijo que había respondido el informe, y no fue así. "Eso quiere decir que nuestro ministro, aparte de soberbio, es un mentiroso, porque nos mintió a cada uno de los senadores en la cara", aseguró.

Y añadió que esta reticencia en informar le da qué pensar: "el ministro es cómplice de lo que está pasando. Es cómplice hasta tanto" no informe. "Me suena a una cuestión fraudulenta detrás de esta cuestión". "Estoy muy decepcionado de saber que podemos tener esta clase de gente en el gobierno al cual apoyamos", sostuvo.

Invitación o interpelación

Antes del tratamiento del proyecto de declaración de Saldaño, en el momento de manifestaciones el primero en traer al recinto el nombre del ministro de Salud fue el por General Güemes, Carlos Rosso (Compromiso por Salta), también con un reclamo: "Pensaba que iba a traer el informe que lleva más de 130 días" que le pidió sobre el Hospital Joaquín Castellanos, dijo. "Vuelvo a decirle al ministro de Salud (...) que me responda", es parte de su tarea, le recordó.

Le siguió Curá, ya más frontal. Aseguró que Esteban incurrió en "una falta de respeto" a este Cuerpo y a los senadores. Entonces fue que contó que cuando llegó a la reunión el miércoles "se sentó y comenzó a gritar 'quién es Saldaño'". "Le quiero decir al ministro que el senador Saldaño es un representante del departamento Cafayate, es una persona que lucha por el pueblo de Cafayate". "Le quiero decir al señor ministro que tiene que saber respetar la voluntad del pueblo". En el Senado han sido elegidos por el voto, "no como él que ha sido designado por el gobernador, que sí ha sido designado por el pueblo", aseguró.

El senador de Orán recordó que en su departamento hay problemas en el Hospital San Vicente de Paul, que trató de hablarlo con el ministro. "Y noto que no hay una escucha, no hay una voluntad de querer escuchar otra campana", sostuvo antes de afirmar que tampoco respondió sus inquietudes.

Luego siguieron otros senadores, con más quejas, ya ampliadas a otros funcionarios del Ejecutivo. En ese marco el senador de La Poma, Dani Nolasco (Compromiso por Salta), propuso que se lo invite al ministro al recinto. El senador Walter Cruz (Iruya, del mismo bloque), que en ese momento presidía la sesión, le preguntó si estaba pidiendo la interpelación del ministro, y su par Cerrillos, Fernando Sanz (mismo bloque), reaccionó pidiendo un cuarto intermedio. De regreso Nolasco retiró su pedido de interpelación.

Funcionarios que no funcionan

Entre las manifestaciones que fustigaron a funcionarios de la provincia, siempre dejando a salvo la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, estuvo el senador por el departamento Los Andes, Leopoldo Salva (Evita Conducción).

Al principio pareció que iba a alejarse del tema central. Acicateado por la protesta que lleva adelante la Comunidad Kolla de Tolar Grande en reclamo del arreglo de la ruta de acceso a ese pueblo, recordó que integrantes de la Comisión de Minería que visitaron la zona ya plantearon que era necesario mejorar los caminos de la zona. "Con justa razón están cortando la ruta porque la verdad es que hoy por hoy es intransitable el camino de la zona".

Contó que "las inversiones han hecho que crezca" mucho el tránsito en esa zona, "hoy deben circular aproximadamente 200 vehículos por día", entre livianos y pesados de carga y la ruta está en muy mal estado. "Creo que hay que hacer un plan vial, creo que nadie se tiene que molestar porque pedimos que la Puna sea, que se planifique, se trabaje bien", afirmó. Agregó que además en las localidades de esa zona no cuentan con servicio de transporte de pasajeros. Hace dos meses el gobierno tuvo "muy buena voluntad", se compró una trafic y se la entregó al municipio de San Antonio de los Cobres, pero hay quejas porque no va a buscar a la gente.

"No estamos trabajando bien", hay voluntad, "pero las soluciones no llegan porque algo pasa en el medio", se quejó. Invitó a ponerse en el lugar "del vecino de Salar de Pocitos, de los docentes de Olacapato", que no tienen en qué ir y tienen que pagar un transporte que cuesta más de $10 mil de San Antonio de los Cobres a Olacapato todas las semanas. Igual el vecino que vive en Santa Rosa de los Pastos Grandes, mucho más el vecino que vive en Tolar Grande, que está a casi 400 kilómetros". "Esas son las asimetrías que tenemos acá en la Puna".

Salva, que preside el bloque Evita Conducción, dijo que sus integrantes creen "profundamente" en el proyecto político del gobernador, "pero creo que los funcionarios, los que tienen que tomar decisiones, a veces no están a la altura de las circunstancias". "En este caso las inversiones en la Puna van a cien por ahora y nosotros el Estado estamos a 20 por hora, a 10 por hora, no estamos de acuerdo a las circunstancias", sostuvo.

El senador por La Caldera Miguel Calabró (Evita Conducción) se sumó: "Pareciera que algunos funcionarios nos toman el pelo". En su caso estaba molesto porque pidiói informes sobre los llamados planes de mínima, de obras de emergencia en los municipios para paliar los efectos de las crecidas y demás inconvenientes que surgen en la época de lluvias. Dijo que el secretario de Recursos Hídricos, Mauricio Romero Leal, le contestó "livianamente, con tres renglones". "Creo que hay funcionarios que no están a la altura del proyecto político", sostuvo.

Sergio Ramos (Compromiso por Salta), de Rosario de Lerma, adhirió a lo dicho por Calabró y sugirió que se invite a Romero Leal para hablar de los planes de mínima.

"Hay ministerios que no están respondiendo", añadió Carlos Ampuero (Compromiso por Salta), San Antonio de los Cobres. También recordó que los senadores "son elegidos por el pueblo y los ministros no". En su caso recriminó que el ministro de Educación, Matías Cánepa, no respondió un pedido de informes de mayo.

El senador por Cachi, Walter Wayar (Frente de Todos), cuestionó a los ministros y otros funcionarios que llegan a estos cargos sin tener pertenencia política. "Cuando le faltaron el respeto a uno, le faltaron el respeto a la institución, al Senado".

Educación Agronómica Temprana

Ya en la etapa de tratamiento de proyectos, el Senado aprobó una iniciativa de Rosso y Ampuero por el cual el gobierno de la provincia garantiza a los alumnos del nivel primario, sean de establecimientos públicos, de gestión estatal o privada, recibir nociones y práctica agrícola temprana.

La ley define Educación Agronómica Temprana al conjunto de saberes, técnicas y habilidades referidos a la explotación de la agricultura y la ganadería con el fin de optimizar los procesos de obtención y transformación de productos agropecuarios y alimentarios. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados en revisión.



También se aprobó un proyecto del senador Esteban D'Andrea (Compromiso por Salta, Chicoana) que regula la normativa del personal no docente que integre la Planta Orgánica Funcional de una Unidad Educativa Pública de gestión estatal. El proyecto crea en la dirección de cada unidad educativa un registro de aspirantes a personal no docente. También pasó a Diputados.

Y se sancionaron en definitiva tres proyectos de ley que pasan al Ejecutivo para su promulgación. Una instituye a partir del 21 al 27 de septiembre de cada año la “Semana Provincial de Prevención y Diagnóstico Precoz de la enfermedad de Alzheimer”. Otra iniciativa por la cual la provincia se adhiere a la Ley Nacional 26.678 de Cuidados Paliativos, que tiene por objeto asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos. Y se aprobó el proyecto de ley por el cual se instituye el mes de octubre como “Mes de la Concientización y de las acciones para la Inclusión Plena”.