El proyecto Descarriadas, las artes escénicas expandidas llegó a su deseado buen puerto y el escenario del Teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) recibe las tres obras resultantes: Proyecto [REC], Maricón, y Todavía no, lo importante de acordarse. La primera de ellas, Proyecto [REC], tiene hoy a las 20.30 su segunda función. Dirigida por Jésica Biancotto e interpretada por Juliana González, Camila Viale Goenaga y Helena Vittar, la obra hibrida la performance, la danza, el teatro, la música y las artes audiovisuales, a partir de preguntas sobre la corporalidad y sus marcas.

“Cuando leímos la convocatoria parecía hecha para nuestro grupo, porque durante la época de pandemia con El Ocaso Temporal ya veníamos trabajando en un proyecto de investigación y de experimentación. Así que cuando vimos la convocatoria, que trataba sobre el cruce de lenguajes, se nos propuso algo en lo que ya veníamos teniendo un desarrollo. De todos los proyectos se seleccionaron 20, y de esos quedaron 3, para que los produzca el Parque de España. En principio, nuestro interés estuvo en generar un acontecimiento performático, que buscara respuestas ante las preguntas ‘qué es el cuerpo para vos’ y ‘si tenés marcas en el cuerpo’. Por la calle fuimos preguntando a distintas personas anónimas, y a partir de ahí pudimos recolectar un montón de archivos de audio; ése fue el inicio”, explica Jésica Biancotto a Rosario/12.

“Todo eso ya constituía un acontecimiento performático en sí mismo. Y cuando quedamos seleccionadas fue una alegría enorme, porque supimos que podíamos seguir adelante y ser producidas. El equipo se amplió y pudimos trabajar con personas de música, de audiovisual, con la escenografía; empezamos a hacer un proceso de residencia en diálogo con las distintas artes, a partir del acompañamiento que tuvimos por parte de Marcelo Allasino y la asistencia de Agostina Prato. Fueron meses muy arduos de trabajo. La convocatoria nos permitió seguir afianzando nuestra búsqueda e investigación; y para mí, como directora, fue un desafío poner en diálogo lo que veníamos investigando, entre los relatos que buscamos en la calle para ver cómo resonaban en el cuerpo de las intérpretes y en sus propias historias. Ahí empezó a aparecer un cruce muy interesante”, continúa la directora.

-¿Cómo fue la relación entre esas historias y las propias?

-Fue muy movilizador porque tras la recolección de relatos hubo después una curaduría, para ver qué cosas resonaban más con uno; fue encontrarse con la voz de otros pero al mismo tiempo atenta a cómo resonaban en tu propia historia. También quise buscar relatos en lugares puntuales, como en instituciones. Pero no todo está dentro de la obra, hubo que hacer una selección en cuanto a cómo un relato privado, íntimo, se podía volver un relato escénico, en diálogo con la iluminación, las visuales, la música y los cuerpos de las intérpretes. No estamos hablando de un relato lineal sino más bien fragmentado, ligado a lo onírico. Es bastante asociativo, que es como a mí me gusta construir también.

La directora Jésica Biancotto. Foto: Andrés Macera.

-El texto, la puesta en escena, ¿cómo surgen?

-Fundamentalmente, arranco desde el cuerpo en el espacio, con las actrices. Otro momento fue la necesidad del trabajo con los audios, la edición y su musicalidad. Por otro lado, hubo que decidir dónde íbamos a proyectar las imágenes y visuales que ya tenía. El proceso no dejó de ser experimental, todo lo íbamos encontrando a medida que elaborábamos algunos procedimientos y desde cierta desjerarquización de los recursos, porque por momentos parece que el cuerpo es el centro pero en otros momentos se desvanece y aparece un relato sonoro, o un audiovisual; y a veces conviven los tres. Fue encontrar un flujo de vinculaciones entre los recursos, y a partir de una base muy experimental y performática.

Proyecto [REC] cuenta con escenografía de Romina Garrido, vestuario de Ramiro Sorrequieta, diseño lumínico de Ignacio Almeyda, diseño sonoro de Santiago Lagar, diseño gráfico de Diego Stocco, montaje audiovisual de Martina Arfeliz, video mapping de Flavia Cisera y Lucas Roldán, archivo de relatos de Eliza De Pedro, producción de Julia Tarditti, y asistencia de dirección de Federico De Battista. El viernes 21 y sábado 22 a las 20.30, será el turno de Maricón, híbrido entre danza, teatro y performance, con dirección y interpretación de León Ruiz: entre la infancia y el presente de un bailarín, la obra retrata las problemáticas de odio y discriminación que padecen las disidencias sexuales. El viernes 28 y sábado 29 subirá a escena Todavía no, lo importante de acordarse, de Laura Copello y Felipe Haidar, en donde una mujer solitaria cree que la memoria y el recuerdo son las únicas armas capaces de ahuyentar a “La muerte”; de este modo, reconstruye su infancia, sus mares y sus amores, a través de pequeños objetos.