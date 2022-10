Sí, quintas. Las quintas particulares fueron, hasta no hace mucho, una parte vital de la economía de subsistencia en los barrios de Rosario. Un terrenito con árboles frutales, pequeños sembradíos de verduras para consumo doméstico y alguna gallina ponedora eran el lujo de las familias humildes antes de que la codicia inmobiliaria encareciera los terrenos para minarlos de torres vacías. A partir de un chiste que él mismo consideraba tonto, el curador de la quinta edición de la Quincena del Arte, Roberto Echen, convocó a artistas y agricultores urbanos de Rosario a ver más alla de la "quinta", como metáfora de la reclusión en la propia producción, y degustar lo que cultivan otros. "Cultura" viene de cultivo, que a su vez designa el acto de cuidar algo: una amistad, plantas o virtudes. Y articular la economía social con el arte es reparador en estos tiempos de quema y crisis.

El paseo empieza hoy de 9 de la mañana hasta el mediodía en el Taller Protegido Vivero Agroecológico (Lamadrid 250 bis). Sigue con la apertura de la Quincena en el Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2300), donde a las 11 se inaugura El Jardín Bar Saludable y huerta de aromáticas. El miércoles 19, de 10 a 14, sin inscripción previa, se ofrecen recorridos guiados por tres Parques Huerta: Oeste (Favario 8050), Tablada (Belgrano 4902) y Norte (Mina Clavero y Carhué). El martes 25 a partir de las 11, sin inscripción previa, se puede visitar la nueva huerta agroecológica que trabajadores y residentes del Hostal Municipal (Grandoli 3450) están haciendo en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Todos estos espacios municipales sirven a personas con distintas vulnerabilidades sociales (como el Taller y el Hostal) o apoyan la economía social (como las huertas-parque y el nuevo jardín). La Quinta Quincena del Arte, como iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, se ofrece en esta edición como un espacio de visibilidad de estas propuestas, además de su ya tradicional valor artístico.

En este sentido, se destacan en su contexto ciertas exposiciones de obras que ponen en diálogo el ecosistema con los lenguajes del arte contemporáneo. Los bordados de Inés Martino "traducen" fotografías satelitales de NASA FIRMS (Fire information for Resource Management System) que registraron la acción del fuego en los humedales del Paraná en 2019 y 2021. Titulada The man who sold the world (el hombre que vendió el mundo), se inaugura hoy a las 18, con música en vivo y buffet, en el Centro Cultural Parque Alem (Nansen 100). Son tres banderas que se expondrán allí hasta el 3 de noviembre (visitas: martes a viernes de 9 a 13; fines de semana y feriados, de 16 a 19). Anteayer, Gustavo Goñi inauguró en Local 15 (Pasaje Pan, Córdoba 954, Rosario) su muestra fotográfica Fototropismo, donde actualiza el bodegón barroco a partir de restos vegetales vivos.

Fototropismo es una de las muestras que pueden visitarse en el marco de la Noche de Galerías Abiertas, organizada con GIRO el jueves 20 desde las 18 hasta medianoche. El viernes 20, de 19:30 a 21, tendrá lugar en el Museo Castagnino (Av. Pellegrini y Oroño) la subasta La Fugaz. En la web rosario.gob.ar se puede descargar el catálogo de obras. El viernes 28, desde las 18 hasta medianoche, la Noche de los Museos Abiertos abarcará todo tipo de museos rosarinos, incluyendo al Festival FUGA (Festival torta fuera de la norma) en la explanada del Museo Macro (Bv. Oroño y el río) que hasta la primera hora del día 29 ofrece música bailable en vivo, feria de editoriales independientes y mesa de comida asiática por el bar Bon Scott.

Esta edición de la Quincena del Arte incluye además la posibilidad de participar desde cualquier dispositivo en los señalamientos de huertas, árboles y quintas (¡así sean solo intervalos musicales, como hizo humorísticamente un participante!) que se exhiben también en la página web.

Toda la información ordenada cronológicamente sobre los eventos de la Quincena del Arte, con indicaciones para llegar a cada punto de encuentro y su ubicación en el mapa, puede consultarse en rosario.gob.ar y también el texto de Echen.