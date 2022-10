Empresarios que participaron del Coloquio de IDEA aseguraron que en los próximos días difundirán un documento con una serie de propuestas para el crecimiento de la Argentina. El escrito se lo acercarán al Gobierno, la oposición y otros actores del ámbito empresario y social. "Estamos cansados de tener potencial, queremos tener presente", afirmó el presidente de IDEA, Roberto Murchison, en la conferencia de prensa que encabezó junto a Daniel Herrero, expresidente de Toyota y organizador de este Coloquio; y Daniel González, director ejecutivo de IDEA.

Murchison aclaró que "son propuestas, no un plan, no es una receta que se le quiere imponer al Gobierno". "El empresariado tiene cosas para decir, no solo quejas y reclamos", agregó González, quien además remarcó que, en la encuesta previa al Coloquio, más allá de los problemas más coyunturales como inflación, dólar y empleo, lo que más mencionaron los representantes de las compañías como necesidad de corregir es la "estabilidad institucional".

"Las propuestas fueron consensuadas y legitimadas. Forman parte de un amplio consenso que nació del intercambio entre los más de 800 representantes de empresas que participaron del Coloquio. Cosechamos lo que se 'transpiró' en las últimas horas para incluirlo. Más allá de las diferencias de posturas, a lo largo de estos días observé diálogo. Nos vamos a sentar con los distintos interlocutores. Si hará falta, pediremos más reuniones. No hay otra opción que dialogar", explicó Herrero.

Las propuestas plasmadas en un documento se conocerán en los próximos días, pero están basadas en los cinco ejes que marcaron el Coloquio de IDEA (empleo, educación, reglas de juego claras, finanzas públicas e inserción de la Argentina en el mundo) y de las principales preocupaciones tanto de los empresarios como del resto de la sociedad: inflación, tipo de cambio, actividad económica, políticas de consenso y largo plazo, y especialmente la pobreza.