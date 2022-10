En su documento figura el nombre Caroline Kumahara, pero desde hace un tiempo empezó a expresarse en redes sociales y se comunicó con las personas más cercanas, atletas, la Confederación de tenis de mesa y el Comité Olímpico Brasileño para hacer público el nombre que eligió para ser llamado y reconocido de la manera que se autopercibe, Luca Kumahara.

En charla con Página/12, Kumahara habló de sus sensaciones durante Asunción 2022 y su alegría por el trato que recibió por parte de su entorno: “Estaba ansioso porque estoy en proceso de adaptación. Ya había tenido contacto con la Confederación de tenis de mesa pero no sabía cómo iba a ser tratado por el Comité. Me sorprendí cuando me dieron la credencial. Ese momento siempre me causó incomodidad, pero me puse muy feliz cuando me entregaron la acreditación (NdeR: figura el nombre Caroline Kumahara) y me llamaron Luca”.









En septiembre la Confederación Brasileña de Tenis de Mesa le dio la bienvenida a su nueva identidad que, por ahora, será solo un reconocimiento social. Kumahara no va a realizar ningún tipo de transición hormonal ni tampoco el cambio de documentación oficial con respecto a su identidad de género, ya que por el momento y con vistas a los próximos Juegos Olímpicos de París seguirá compitiendo con el equipo femenino.

En referencia a esto, el tenismesista comentó: “Hace una semana pedí la RG, una cédula de identidad que no es legal ni válida en otros países, pero lo hice para tener un documento como Luca Kumahara. Es algo muy positivo hasta que pueda hacer el cambio en el sistema oficial”.

En Asunción 2022 ganó la medalla dorada en modalidad individual al derrotar a la argentina Camila Argüelles y fue una de las grandes figuras de la competencia. Con respecto a su logro, Kumahara aseguró en zona mixta: “No fue un torneo fácil, sabía que era favorito. Había jugadoras muy fuertes como Camila (Argüelles) que saca bien, ataca bien y es difícil mantener el foco todo el tiempo. Entre semifinal y final tuve poco tiempo y pensé más en recuperar mi cuerpo”.

El brasileño también se expresó sobre el trato que recibió en los Juegos Suramericanos: “Me gustaría agradecer todo el cariño y apoyo que recibí. No es algo pequeño, es algo muy importante para mí el cambio de nombre, la transición de género, hacerlo público fue un paso muy importante en lo personal y no sabía el impacto que iba a tener a nivel profesional. Estaba ansioso por saber cómo me iban a llamar y desde el primer día me llamaron Luca. Desde el inicio todo el mundo fue impecable conmigo, eso me hizo jugar mejor porque fue una preocupación menos”.

Su camino a París

Luca competirá en París como parte del equipo femenino, en caso de lograr la clasificación. En septiembre en una entrevista con la cadena Globo había declarado que aún tenía muchos objetivos que cumplir con la selección brasileña femenina. Kumahara tiene la idea de hacer un tratamiento hormonal, pero no sabe cuándo. Para él la transición ocurre desde el momento en el que se hace público. “Cuando las personas saben no es necesario pasar por ningún procedimiento para que la transición ocurra”, aseguró el tenismesista.

Por su parte el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) aprobó la creación de un grupo de trabajo para preparar una política sobre la participación de atletas transgénero con la inclusión del Comisionado de Género, el Comité de Deporte, Ciencia y Medicina de la ITTF.

La entidad se mostró abierta al cambio de identidad de Luca a través de una solicitud para que se modifique en la base de datos de la institución.

“Hay que ver cómo vamos a resolver el tema de la acreditación en los Juegos porque el Comité Olímpico Brasileño no depende de la ITTF y es muy burocrático y rígido. Me haría muy feliz si eso pasa pero no sé si se va a dar”, afirmó Kumahara con vistas a los Panamericanos de 2023.

Luca Kumahara vivió una experiencia increíble en Asunción 2022. Ganó la medalla dorada y fue reconocido de la manera que él siempre quiso y sintió. A partir de ahora seguirá su camino de lucha por su identidad de género pero aliviado por haberlo hecho público y por el apoyo de todo su entorno. “El Comité Olímpico estaba bien preparado, todos me trataron en masculino y estuve muy cómodo y confortable. Eso me hizo jugar mejor porque cuando uno está bien en lo personal, uno juega mejor. Estoy muy feliz no solo por mí sino por la postura que tuvieron todos conmigo”, confesó Luca el día que ganó mucho más que una medalla sudamericana.