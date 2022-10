Ex ministro de Gobierno y de Producción de María Eugenia Vidal, hoy es senador provincial bonaerense y uno de los flamantes precandidatos a gobernador por Juntos por el Cambio. Pero el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre se destaca porque no da vueltas en su construcción política: a tal punto busca perfilarse en la punta derecha que elige identificarse, y que se note, con Eduardo Bolsonaro, la neofascista Giorgia Meloni y los franquistas españoles de Vox.



El hijo del presidente brasileño pasó por la Argentina para visitar a las distintas alas del bolsonarismo. Unos, como De la Torre, acompañan a Patricia Bullrich y otros a Javier Milei.

Bolsonaro hijo es candidato a diputado nacional por el Estado de San Pablo. Tal como informó Página/12, el jueves 13 cenó en Puerto Madero con De la Torre, el ex senador Miguel Pichetto, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez y Dina Rezinovsky, la diputada bonaerense de Avanza Libertad Carolina Píparo, el diputado mileísta Ramiro Marra y el legislador bonaerense, también alineado con Mileo, Nahuel Sotelo.

El hijo de Jair Bolsonaro hizo su juego con vistas al ballotage brasileño del 30 de octubre, que enfrentará a Jair Bolsonaro con Luiz Inácio Lula da Silva. La táctica es convertir a la Argentina del Frente de Todos en un demonio. “Toda intervención económica exige otra intervención, y así el ciclo nunca se acaba”, tuiteó en tono ultraliberal. “Que dios ilumine a los brasileños para que no tengamos que experimentar en la piel los dolores del socialismo”, escribió. El socialismo es, según Bolsonaro, el régimen político de la Argentina actual.

“En Brasil hoy la economía crece más que la de China y tiene menos inflación que Alemania”, retribuyó De la Torre por Twitter.

Su campaña para ocupar la derecha de Juntos incluye cartelería y tuits. Uno dice: “12 de octubre: Día de la Hispanidad”. Y aparece tachada una frase: “Día del respeto a la diversidad cultural”.

También criticó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta porque estaría promoviendo la “cultura progre”.

Ante la victoria de la neofascista italiana Giorgia Meloni, De la Torre posteó un video de los franquistas españoles de Vox que la muestran durante un acto en Andalucía. “Sí a la universalidad de la cruz”, grita. “No a la ideología de género”, exclama. “Sí a la familia natural.”

“Cuando todo lo que nos identifica está siendo atacado, triunfó la esperanza en Italia”, escribió De la Torre. Y agregó textualmente: “Una mujer ultra convencida. Con las ideas claras y coraje hay futuro”.