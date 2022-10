Con una historia de amor entre un indio y una súbdita francesa a finales del siglo XVIII durante la colonización del futuro estado americano de Luisiana, la escritora española Luz Gabás obtuvo el Premio Planeta, de acuerdo al fallo del jurado que caracterizó al texto como una "epopeya" de la conquista de este territorio en el que se mezclan los intereses coloniales de potencias europeas con la historia que viven los protagonistas.



La novela de Gabás se impuso a 846 obras que se han presentado al LXXI Premio Planeta de Novela, dotado con 1 millón de euros. "Es una novela coral en la que el contexto histórico es muy importante”, explicó Gabás cuando subió al escenario a recoger el galardón. Su relato, señaló, discurre “en la tensión entre la pasión y la razón“ que describió como uno de los grandes temas de su literatura.



"Trata sobre un río que es como la vida, a veces fluye manso y otras se desborda y lo inunda todo a su paso", agregó la escritora, que sitúa su historia en el estado estadounidense de Luisiana durante el siglo XVIII, período en que este territorio perteneció a España



La LXXI edición del Premio Planeta de Novela registró un récord histórico de participación: 846 obras, unas 200 más que el año pasado, se presentaron para optar al galardón dotado con 1 millón de euros para el primer premio -convirtiéndose en el más cuantioso en lengua española para un escritor- y con 200.000 euros para el segundo.



La novela ganadora sitúa la acción en la cesión de los territorios al oeste del río Mississippi de Francia a España y narra el rol de España en la Guerra de la Independencia de las colonias norteamericanas y su relación con las tribus indígenas. No es la primera vez que la narradora, que presentó la obra con el título Río arriba y con el seudónimo Hoja de Fresno, trata el tema colonial: lo hizo en su primera novela, Palmeras en la nieve, publicada en 2012, que narra la llegada de unos emigrantes a la colonia española de Fernando Poo en la actual Guinea Ecuatorial y que además de haber sido traducida a varias lenguas tuvo una adaptación cinematográfica.



Novelista y filóloga, Gabás fue además alcaldesa del municipio de Benasque, en el Pirineo de Huesca. Otras de sus obras son Como fuego en el hielo, El latido de la tierra y Regreso a tu piel, que narra una historia de amor mientras se reprime la brujería en la zona en el siglo XVI.



Según los integrantes del jurado, en la edición de este año se ha registrado entre las obras presentadas un aumento de las novelas históricas y de los thrillers, así como de las novelas sociales y las de "empoderamiento de la mujer", mientras que han caído las costumbristas y las relacionadas con la Guerra Civil española, con mayor presencia en anteriores ediciones.



Por su parte, la escritora Cristina Campos (Barcelona, 1975) consiguió el segundo premio en esta edición del Planeta con Historias de mujeres casadas, presentada a concurso con el título de "El amante de mi mujer". La obra aborda cuestiones como la sororidad, el poder del amor y la honestidad a través de una mujer y su amante.



Campos está muy ligada al sector cinematográfico con la dirección de casting de largometrajes y series de televisión, aunque compagina su trabajo en el sector audiovisual con su pasión por la escritura. "Pan de limón con semillas de amapola" fue su primera novela publicada el año pasado.



A través del Planeta se puede seguir la evolución de la literatura española, desde que lo ganase por primera vez hace 71 años el escritor Juan José Mira por En la noche no hay caminos. La distinción se ha convertido en un escaparate de las tendencias que dominan los gustos del lector en español, desde la novela histórica hasta el género negro o el melodrama. Por el Planeta han pasado escritores a los que no resultaba nada fácil publicar en España -como el exiliado Ramón J. Sender que lo ganó en 1969, en pleno franquismo-, premios Nobel como Camilo José Cela o Mario Vargas Llosa, además de muchos grandes nombres de la literatura en castellano desde Juan Marsé hasta Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Maruja Torres, Clara Sánchez, Terenci Moix o Manuel Vázquez Montalbán.