La Justicia excarceló al conductor de 20 años, Martín Garbini, quien estaba detenido por atropellar y matar el miércoles pasado a Thiago Samuel Corpus, el chico de 14 años que había ido de excursión escolar a Puerto Madero.



El juez Mariano Iturralde le otorgó el beneficio de la excarcelación a Garbini, quien se encuentra imputado por "homicidio culposo", "bajo caución real de un millón de pesos y le impuso varias obligaciones, como la prohibición de salida del país, retención del pasaporte y obligación de comparecer", indicaron las fuentes.

El magistrado también dispuso su inhabilitación provisoria para conducir, hasta que sea dictada una sentencia definitiva en la causa.

Qué dijo el conductor

Durante la indagatoria del sábado, Martín Garbini aseguró que Thiago Samuel Corpus "se le apareció de repente" frente al vehículo, por lo que no tuvo posibilidad de esquivarlo, pese a que "no circulaba a alta velocidad", por Avenida de los Italianos al 600.

En otra parte de su declaración y en concordancia con los peritajes, el conductor afirmó que "el chico cruzó por la mitad de cuadra, queriendo alcanzar a su grupo escolar", informaron los voceros judiciales.

Los hechos

El miércoles pasado, cerca de las 14, Garbini atropelló a Thiago, estudiante de la escuela secundaria N 54 de San Francisco Solano, ubicada en Quilmes, con su camioneta Volkswagen Amarok blanca, en la Av. De los Italianos 650, en Puerto Madero.

Según los testigos, el chico "salió corriendo sin mirar" por la calle hacia la avenida de los Italianos, a la altura de Azucena Villaflor, para alcanzar a sus compañeros que se encontraban en la Plaza Mujeres Argentinas e iban a entrar a la Reserva Ecológica.

Declaraciones de los familiares

"No puede ser que sea un choque más. Mi hijo no era inquieto. Él era sano. No puede ser que a cuatro maestros les pase esto. Nadie se comunicó de la familia del conductor", comentó a la prensa, entre lágrimas, el padre del chico.



"Thiago no iba a ir a esa excursión, porque mis tíos no tenían plata para pagarla", contó Rocío, prima del adolescente fallecido. Y agregó: "Entre los compañeritos juntaron plata y le pagaron el pasaje. Y mis tíos con algo de dinero que tenían le compraron las milanesas para que comiera en la excursión".

Respecto al momento en que su primo fue embestido, Rocío sostuvo que "el conductor venía a gran velocidad", lo que no coincidiría con lo declarado por el imputado durante la indagatoria.

La joven exigió "justicia por Thiago" y remarcó que "fue negligencia de los maestros que tenían que cuidarlo". "La preceptora llamó a mi tía y le dijo si podía ir a Puerto Madero porque Thiago estaba descompuesto, cuando en realidad mi primo ya estaba muerto y el cuerpo se estaba enfriando en la calle", dijo, cuestionando al colegio por la falta de respuestas.

Rocío agradeció a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por comunicarse con la familia y brindarles su "apoyo en este difícil momento", agilizando desde el municipio los "trámites para poder recibir el cuerpo del chico y llevar a cabo el sepelio".