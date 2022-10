La exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se refirió este martes a la persecución en su contra iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que “el debido proceso y la división de poderes está en peligro” en el país. “Las tapas de los diarios reflejaban todos los días lo que vivía. No fue algo oculto. Estaba en boca de los funcionarios. Pedían que me vaya, y había sido designada por un amplísimo consenso. Querían pasar por encima de las instituciones. Esto es lo que debiéramos fortalecer”, comentó al respecto por AM750.

“Cuando hablamos de lawfare hacemos referencia a la violación de derechos básicos, de la época de la Revolución Francesa. Hoy vemos que el debido proceso y la división de poderes está en peligro. Con lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que se declaró inconstitucional. Si lo que se quiere es capturar el organismo, estamos en un serio problema”, añadió.

Gils Carbó, que el próximo viernes presentará su último libro Acceso a la justicia en contextos de vulnerabilidad (Ediciones DyD), aseguró que la persecución en su contra se ve en el hecho de que apenas empezó la gestión de Cambiemos “el primer proyecto fue el de suprimir la procuraduría y las asistencias en las villas”.

“De este modo pasaban a ser una oficina administrativa del Ministerio de Justicia. Ya no tenían la función de la defensa de derechos, sino que eran una oficina administrativa más. Pero no lograron suprimirlas porque la Conferencia Episcopal firmó un documento pidiéndole al Gobierno que no se toque ninguna de esas oficinas de procuraduría”, recordó la ex jefa de los fiscales.

Para Gils Carbó, esta actitud del Episcopado tuvo que ver con “una mano del Papa Francisco”, a quien definió como un entendido del tema y como “un cura que convive con los pobres y comprendió la importancia de lo que se estaba haciendo”.

Por supuesto, para la exprocuradora general este avance del macrismo sobre el acceso a la Justicia está vinculado al tema de su último libro. En este sentido, recordó que cuando asumió a su cargo, en agosto del 2012, se encontró con un Ministerio Público Fiscal (MPF) que lejos de ser “la fuerza del estado del sistema por su conexión con las personas” era un “petit hotel en Recoleta”.

Finalmente, advirtió: “Cuando escucho a Macri, escucho que amenaza con profundizar la pauperización de los sectores más vulnerables de la sociedad. Con la supresión de derechos que fueron conquistados con pérdidas de vidas humanas”.