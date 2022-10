Este martes desde las 21:30 Huracán recibirá a Platense en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 26 de la Liga Profesional 2022. Cómo verlo en vivo por TV y online, y las probables formaciones.



Huracán en la Liga Profesional 2022

Huracán marcha quinto en la tabla de posiciones de la Liga Profesional con 44 puntos, tras once victorias, once empates y tres derrotas. Si bien matemáticamente aún tiene chances de salir campeón, se debería dar una suma de resultados, por lo que no depende de sí mismo. Con dos partidos por jugar está a cuatro puntos del líder Boca.

Tabla anual, que define la clasificación a las copas internacionales 2023. En caso de que Boca o Racing salgan campeones, liberarán otro cupo.

La campaña del Globo es más que positiva: es el equipo que menos perdió en todo el campeonato, se aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana 2023 y aún pelea por la clasificación a la Libertadores (está a tres puntos de Gimnasia, el último clasificado hasta el momento). Su buen desempeño lo alejó del descenso, pues antes del comienzo del torneo estaba comprometido con los promedios.

Platense en la Liga Profesional 2022

Platense marcha en el puesto 17 de la tabla de posiciones con 25 puntos, producto de siete victorias, diez empates y ocho derrotas. El Calamar atraviesa un momento irregular: no gana hace seis partidos —1 a 0 de local a Unión—.

Si bien ya no corre peligro de descender este torneo —Patronato y Aldosivi ya perdieron la categoría— necesita sumar puntos urgentemente para no sufrir en la próxima temporada. Los de Vicente López tienen un promedio de 1.116 y si la liga terminara hoy comenzarían el año que viene en el puesto 25 de los promedios, con solo tres equipos por debajo, dos de ellos los recién ascendidos, que con cada victoria escalarán mucho en la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2022

¿Qué necesita Huracán para salir campeón?

Los dirigidos por Diego Dabove aún tienen chances de ganar el campeonato. Primero deberá ganar los dos partidos que le quedan: el de hoy frente a Platense y el del próximo domingo en Entre Ríos ante el descensido Patronato. Pero luego necesita que Racing pierda uno de los dos encuentros y que Boca no gane ninguno. Cabe recordar que en caso de que en caso de que dos o más equipos terminen primero no se tendrá en cuenta la diferencia de gol, sino que habrá partido de desempate.





Huracán-Platense: horario y cómo verlo en vivo por TV y online

El encuentro comenzará desde las 21:30 y será televisado por TNT Sports, canal que solo está disponible para aquellos que abonan el Pack Premium. Los usuarios de Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otras, que paguen el mencionado servicio pueden ver la señal mediante esas plataformas de streaming.

Probables formaciones de Huracan y Platense

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Patricio Pizarro, Walter Pérez; Santiago Hezze, Federico Fattori; Benjamín Garré, Franco Cristaldo, Rodrigo Cabral; Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Franco Camargo, Ramiro González, Gastón Suso, Ayrton Costa; Franco Baldasarra, Carlos Villalba, Iván Gómez; Jorge Benítez, Juan Cruz Esquivel. DT: Omar De Felippe.

Historial entre Huracán y Platense

Huracán y Platense se enfrentaron en 113 oportunidades, con 47 triunfos para el Globo, 38 para el Calamar y 28 empates. La última vez que se midieron fue por la fecha 23 de la Liga Profesional 2021, cuando el Marrón se impuso 4 a 2 en Vicente López.

