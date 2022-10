Si alguna mínima chance tenía Gimnasia de meterse en la pelea por el campeonato, la desperdició al empatar 0 a 0 con Argentinos. El equipo de Néstor Gorosito necesitaba ganar los tres partidos que le quedaban pendientes para llegar a hipotéticos 49 puntos y esperar lo que sucediera con Boca y con Racing. Pero los cálculos se vinieron abajo con la igualdad que se registró en el Bosque. En el mejor de los casos, si derrotara este miércoles a Boca y a Talleres de Córdoba, Gimnasia llegaría a no más de 47 puntos, uno menos de los que ya suma el Xeneize. De todas maneras, la campaña ha sido excelente para un equipo que no hizo incorporaciones y además, no tuvo en la cancha por una lesión muscular a su mejor jugador, el uruguayo Brahian Aleman.

Que Argentinos pudo haber ganado lo demuestra un detalle: Rodrigo Rey, el arquero de Gimnasia fue el mejor jugador de la tarde. Le sacó una pelota a Verón en el arranque del partido y un remate y un cabezazo a Gabriel Ávalos al principio del segundo tiempo. Además, y ya en tiempo de descuento, dos veces Reniero y una Cabrera estuvieron a punto de vulnerar el arco de Gimnasia que extrañó demasiado la jerarquía de Aleman y dependió de las corridas del paraguayo Sosa por la izquierda.

El conjunto de La Paternal circuló mejor la pelota en el primer tiempo. Y aunque en el segundo, perdió algo de fluidez redondeó una mejor actuación. El partido era muy importante para los dos: Gimnasia ocupa hoy la última plaza argentina para la Copa Libertadores con 65 puntos en el acumulado anual y de haber ganado, Argentinos habría superado esa línea.



El próximo fin de semana, Argentinos como local ante Vélez y Gimnasia frente a Talleres en Córdoba jugarán sus últimas cartas para llegar al máximo torneo continental a nivel de clubes.