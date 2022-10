Mal de muchos, consuelo de Natalie Mering, aka Weyes Blood, en It’s Not Just Me, It’s Everybody, reciente canción que refiere a la alienación como signo de estos tiempos malsanos, y acaba pidiendo un poquito de piedad con los demás en pos de reparar algo de la humanidad perdida. “Living in the wake of overwhelming changes / We've all become strangers / Even to ourselves”, entona con la suavidad que la caracteriza la artista californiana en el single principal de su próximo álbum de estudio, And in the Darkness, Hearts Aglow, que llegará en noviembre. Un disco que, según ha dicho, explorará la sensación de estar suspendida en lo desconocido: inestabilidad, ansiedad, turbación sobre melodías amables, que conmueven.

Nia Archives

Andan diciendo por ahí que, para sentir euforia instantánea, hay una fórmula bien simple: darle play a Baianá, último sencillo de Nia Archives, cantante y DJ británica de 22 años que -meses atrás- fue coronada “Productora del Año” por los NME Awards. Precisamente esta revista especializada es la que, reseñando el pasado EP de Nia, Forbidden Feelingz, la define “una artista de élite” que “está creando paisajes sonoros electrizantes”. En la escena que la tiene como referente en estos días, dicho sea de paso, el jungle y el drum'n'bass. Baianá no es la excepción: la chica nacida en Bradford, con base actual en Londres, tomó esta popular canción del repertorio de Barbatuques, conocido coro y grupo de percusión corporal brasileño, y le dio su toque radical, que seguramente haga las delicias de una nueva generación de ravers. “Siempre he sido una gran fanática de la samba y de la bossa nova; de la cultura brasileña en general”, ofrece la muchacha que, el pasado mes, viajó a Río de Janeiro para rodar el clip, aprovechando la ocasión para visitar disquerías de la ciudad en búsqueda de álbumes de -sí, sí- samba, bossa, funk.

Blondshell

Por definición, sepsis (o septicemia) es una “infección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos o de sus toxinas”, tan jorobada que puede causar la muerte. Sepsis es además el nombre del tercer single con el que se está dando a conocer la neoyorkina Sabrina Teitelbaum, de nombre artístico Blondshell, que promete un LP debut a inicios del 2023. Hasta entonces, va dibujando los contornos de su sonido, donde salta a la escucha la inclinación de esta veinteañera por el rock alternativo con ínfulas de grunge noventero. No es casual, de hecho, que Sabrina cite a Hole -la banda liderada por Courtney Love- entre sus inspiraciones. “Quise permitirme ser lo más dramática posible y decir en voz alta que tengo miedo de que ciertos sentimientos dañinos me hagan bolsa”, reconoce al hablar de Sepsis, donde justamente compara una pésima relación amorosa con la mentada infección. Canalizando bronca y dolor, admite con sinceridad brutal que no siempre es fácil desligarse de un tóxico de manual, pero, bueno, el primer paso es reconocerlo…

Fever Ray

Cinco años después del lanzamiento de Plunge, su segundo álbum en solitario, Fever Ray -mitad del ex dúo sueco The Knife- ha sorprendido con un retorno inesperado pleno de oscuridad con el single What They Call Us, donde obviamente no ahorra en letras inquietantes. “The person who came here was broken / Can you fix it, can you care?”, canta Karin Dreijer en esta canción, donde renueva contrato con el universo estrafalario y pesadillesco que proponía su anterior LP, de 2017. Siempre dispuesta a llevar su synthpop más lejos, Fever Ray firma el tema en conjunto con Olof Dreijer, su hermano y antaño copiloto de The Knife. También estelariza el videoclip de What They Call Us, dirigido por Martin Falck (colaborador habitual de Björk), donde una tenebrosa oficina deviene fiesta distópica, con la inclasificable Fever en modo zombi.

Lee-Ann Curren

Adelanto de Who Knows, segundo EP en solitario previsto para enero, Just Friends es el título del último sencillo de Lee-Ann Curren, prodigio de las olas: hija de Marie-Pascale Delanne (subcampeona de surf europeo) y del legendario Tom Curren (tres veces campeón del mundo), la propia Lee-Ann se luce en esta disciplina acuática, que alterna con otras pasiones, incluida -obviamente- la música. Ex integrante de la banda Betty The Shark, la joven de 33 años publicó en 2020 publicó su primer proyecto solista, el jubiloso EP Shapes, Colors, al que seguirá el mencionado Who Knows a principios del año que viene. En el flamante sencillo Just Friends, enérgica composición power pop con influencias noventeras, la doble campeona de surf europeo se zambulle en un tema universal, la decepción amorosa, que ilustra con videoclip de estética hazlo-tú-mismo.

Yoa

La que avisa no traiciona: Chanson triste, de la ascendente Yoa, es un tema sobre la pena aparejada a la soledad. La joven prodigio de la escena francesa sigue por el camino confesional que inauguró el pasado año en su primogénito EP, L’Attente, donde conjugaba ensueños cotidianos y primeras rupturas, según advierte la prensa gala, rendida ante “la voz celestial” de la muchacha, suave y poderosa a la vez, al servicio de canciones que recuerdan a la obra FKA Twigs y Jorja Smith.

Blumi

Cerramos con Blumi, nom de plume de la cantante francobritánica Emma Broughton, que regresa a su esencia folk con Everyone Heals, extracto de su siguiente EP, There Is No End In Me, que verá la luz el 16 de noviembre. Multiinstrumentista (flauta, guitarra, bajo, sintetizadores) que aprendió las cuerdas del oficio musical en el conservatorio, Blumi estudió ciencias políticas y sociología, especializándose en migración y discriminación, pero eventualmente se volcó de lleno a la canción, haciendo -por caso- coros para Feist y Bon Iver. “Esculpe sus canciones hasta el hueso, dejándolas al desnudo en toda su belleza, con su fascinante voz actuando como el factor unificador”, reza la prensa especializada sobre las cautivadoras piezas de esta artista indie; para prueba, el magnífico reciente sencillo.