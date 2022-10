Néstor Ortigoza anunció este miércoles su retiro del fútbol activo el próximo sábado, cuando San Lorenzo reciba a Aldosivi en el Nuevo Gasómetro por la ultima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2022, a sus 38 años y con tres títulos ganados con el club de Boedo.



"Es el momento y quiero decirle gracias a todos, a mi familia, a mis compañeros, a los clubes en donde jugué, y especialmente a la gente de San Lorenzo. Tengo a mis viejos viendo cómo me retiro del fútbol, y eso es muy lindo porque sin mi familia no hubiese podido hacer esta carrera", dijo Ortigoza en la señal ESPN.



"Desde ayer que no paro de llorar. Voy a dejar de jugar en el deporte que desde chiquito soñé. Fueron muchos años de levantarme para entrenar con las ganas que siempre tuve. Desde Merlo, en donde vivía, para todos lados", expresó.



"Y después en Argentinos Juniors, gente a la que le agradezco muchísimo. Fue un viaje desde el potrero hasta llegar a Primera, y siempre acompañado por mis viejos. La pasamos bien y me retiro feliz y disfruto hasta el último momento", señaló emocionado y con algunas lágrimas el referente del "Ciclón" en el exitoso ciclo 2013-2015.



Ortigoza, de 38 años, maduraba su decisión de dejar el futbol activo, ya que su contrato con San Lorenzo vence el próximo 31 de diciembre.



El mediocampista ya había dejado trascender que podría tomar esa decisión al finalizar el partido contra Vélez Sarsfield, en el que ingresó en el último minuto y convirtió el penal que le dio la victoria al "Ciclón" por 1 a 0 el 8 de octubre pasado.



"Yo estoy disfrutando. Faltan tres fechas. No estoy pensando en el final, sino en disfrutar estos partidos que quedan", había señalado ese día Ortigoza, apodado el "Gordo" por los hinchas azulgranas.



El futbolista convirtió 25 goles en 236 encuentros con la camiseta azulgrana y conquistó tres títulos: el torneo local en 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015.



También participó del Mundial de Sudáfrica 2010 con Paraguay, fue campeón con Argentinos Juniors en el Clausura 2010 y ganó la Copa Argentina 2018 con Rosario Central.



En el partido contra Aldosivi, el sábado a las 16.30 en el Nuevo Gasómetro, también será el final del vínculo de Sebastián Torrico con San Lorenzo, ya que el arquero, de 42 años, se despedirá del club porque su contrato vence a fin de año.



Según trascendió, Torrico analiza seguir jugando en otro club o retirarse de la actividad y sumarse al oficialismo en las próximas elecciones del club, que se realizarán el 17 de diciembre.