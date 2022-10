Este martes se llevaron a cabo las elecciones para completar la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera reinstaurar la integración de 20 miembros.

En este marco, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y el abogado Miguel Piedecasas, ambos políticamente alineados con la oposición a nivel nacional, triunfaron encabezando sus respectivas listas.

Sin embargo, una de la sillas la volverá a ocupar un histórico del Consejo: el abogado laboralista y exdiputado nacional Héctor Recalde.

En diálogo con AM750, Recalde aseguró que la del martes fue "una muy buena elección" y expresó algunas de sus inquietudes. "Lo que más me preocupa es que haya juzgados vacantes, que haya jueces que subroguen, porque eso es prácticamente una negatoria de justicia para las personas que tienen que acudir a reclamar o ser demandados en el Poder Judicial", afirmó.

"También que el Consejo de la Magistratura se constituya en distintas regiones del país que no sólo sea en la ciudad de Buenos Aires", agregó. En el mismo sentido, explicó la dificultad a la hora de elegir jueces: "Hay preferencias que tienen que ver con la política. Ojalá las preferencias fueran por la idoneidad y por la independencia, pero eso sería en un estado ideal, porque no es lo real, porque todo el mundo tiene su corazoncito", detalló.

"Uno tiene que tratar de soslayar ese corazoncito buscando jueces que sean capaces e independientes y que estén dispuestos a trabajar, pero eso es difícil", conceptualizó.

Recalde además señaló que tiene muchos "cuestionamientos" con la Corte Suprema, que preside el juez Horacio Rosatti. "Cuestioné las designaciones de Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz porque no siguieron las vías constitucionales legales. Me parece que lo más equilibrado debería ser una presidencia rotativa y por sorteo, no a dedo", remarcó.

"Le tengo que agradecer a Mauricio Macri..."

En un discurso en 2017, el entonces presidente Mauricio Macri acusó a Recalde, por entonces titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, de "conducir la mafia de los juicios laborales" mediante estudios jurídicos y jueces afines.

En este marco, Recalde recordó lo sucedido e ironizó al respecto. "Me puso como el Número 1", bromeó, antes de referirse al nuevo libro que lanzó recientemente el expresidente.

Para el abogado laboralista, esas páginas lo dejan a Macri "desnudo ante el pueblo". "Cuando uno juzga con demasiada crudeza algunos actos de nuestro gobierno, hay que pensar que del otro lado está Macri. Yo critico, pero en su medida y armoniosamente", concluyó, al tiempo que advirtió que "hay que tener cuidado con el apoyo de un sector del Poder Judicial" hacia el exmandatario.