Con espectáculos y actividades variadas, el Festival de Magia tomará por asalto al Mercado del Patio (Cafferata 729) entre hoy y mañana, de 17 a 22. Organizado por Colectivo de Magia Rosario (CRAMI) junto a Municipalidad de Rosario, el festival incluye la presencia de numerosos artistas de la magia, con presentaciones, talleres gratuitos y una carpa museo. “Hay mucha expectativa, porque el festival se reformuló de manera grande, con muchos artistas invitados y una gran movida; la magia va a estar pisando fuerte este fin de semana en la ciudad”, comenta Maga La Maga, integrante de CRAMI, a Rosario/12.

“Las actividades serán en simultáneo; habrá cuatro talleres –dos para niños y otros dos para adolescentes y adultos–, shows cada media hora en escenario, además de shows de close up, es decir, los de la típica mesa donde ocurre todo más cerca del público, con cosas más chicas como naipes o monedas. También habrá un museo itinerante, en una carpa que armamos con la colección de un mago, y muchas otras actividades como una cabina de fotos con cosas temáticas y una tarotista”, continúa la maga.

Los talleres consistirán en cuatro encuentros de 60 minutos, brindados por integrantes de CRAMI; y serán los siguientes: Taller de magia para niños y niñas (a partir de los 8 años; dictado por el Mago Marzelo, hoy de 17 a 18), Taller de Magia y Ciencias (para niños y niñas; dictado por el Mago Daker, hoy de 18 a 19), Taller de iniciación a la magia con cartas (dictado por Taita Lucio, domingo de 17 a 18), Taller de puesta en escena (dedicado a ejercicios de estimulación creativa, composición, diseño espacial; dictado por Mariano Di Franco, el domingo de 18 a 19). El cupo es limitado y las inscripciones pueden realizarse a través de la página oficial de la Municipalidad. La carpa museo incluirá objetos pertenecientes a Yadú (Héctor Gillermo Bellucci), como fotos, biombos pintados a mano, posters, elementos de sus rutinas mágicas y una máquina de burbujas que supo ser la única de Sudamérica; la colección es de Antón Corradín, y podrá visitarse de 17 a 20.30.

Del grupo de artistas que desfilarán entre hoy y mañana y componen el colectivo, Maga La Maga y Maga Druida son las dos únicas mujeres, “y en toda la ciudad somos cuatro”, agrega la organizadora. “No soy historiadora, pero en lo que respecta a la mujer en la magia, siempre se la vinculó primero en el mundo antiguo, con las hechiceras y las brujas. No eran personajes que entretuvieran, sino que se las veía desde el lado oscuro. Cuando aparece la figura del mago como entretenedor, la mujer pasa a ser la asistente, a la que cortan por la mitad o le clavan espadas. Recién en la modernidad la mujer pasa a ser protagonista, a estar en el escenario con su propio show. Igualmente, siguen siendo mucho menos las mujeres que los hombres”, continúa.

-¿Cómo fue tu vínculo con la magia?

-En mi caso siempre hice teatro, tomé clases de clown y de humor. Pero un día, caminando, me crucé con un cartel de Escuela de Magia y me llamó la atención. Empecé a estudiar y me fascinó. Como mi nombre es Magalí, “Maga la maga” se dio de manera natural. La magia se cruzó en mi camino, y hoy es mi profesión.

Una edición anterior del Festival de Magia. Foto: Guillermo Turin Bootello

-¿Cuál es tu especialidad?

-Hay varias ramas dentro de la magia, pero yo me aboco más a lo infantil, para niños y niñas; además soy payasa de hospital, pertenezco a otra ONG, y antes de la pandemia visitábamos las salas de internación donde hacía pequeños efectos de magia en el pie de las camas de los niños internados. Hay niños que quieren sacarte el truco porque están en esa edad en la que quieren saberlo todo y se llevan el mundo por delante, y están quienes lo disfrutan desde la ingenuidad. En la internación, con niños que están excluidos totalmente de todo, es realmente mágico, es magia en serio.

-¿Cómo está el sector hoy día y qué les ha permitido la conformación del colectivo CRAMI?

-La pandemia fue un golpe muy fuerte, pero la magia ahora está repuntando. Han salido muchos eventos y se está corriendo un poco de las infancias, porque se entiende que al adulto también le gusta la magia. Se está viendo magia en bares, en eventos privados con lanzamientos de productos; en ese sentido hay más trabajo. En cuanto al colectivo, nace como una necesidad de visibilizar la magia, porque es un arte que estaba muy reservado a lo privado. Como grupo, tenemos una mirada más social, y cuando invitamos al festival decimos que en nuestros principios no hay relatos homofóbicos o que tengan que ver con el género, porque la magia también es un ambiente machista. Lo que queremos impulsar es otro contenido de magia, de calidad, pero que también llegue al público, que sea para todos y para todas.

-Con los talleres hay una atención puesta en los futuros magos.

-Con la modernidad se fue perdiendo un poco ese secreto de mago; antes tenías que comprarte un libro o tener un mago conocido que te enseñara la técnica. Ahora es mucho más abierto pero sigue siendo muy reducido quienes se animan a estudiar magia. Estos talleres son para acercar al público, sobre todo a los niños, porque pueden aprender; de hecho, habrá puestos con artículos de magia para principiantes, para que quienes vayan al taller puedan comprarse un objeto o algo para volver a su casa, ir a la escuela o al club, y hacer un efecto de magia para convertirse en mago.

Entre las novedades de la actual edición del festival, Maga La Maga destaca “la convocatoria abierta para quienes estudian magia, les gusta o tal vez sepan algún truco; habrá un escenario para esos magos emergentes, que quieran presentarse y darse a conocer. Es con inscripción previa y ya hay varios anotados”.