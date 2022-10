Este jueves, con el respaldo de bloques provinciales, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados consiguió emitir dictamen de mayoría para tratar el proyecto de Presupuesto 2023, que se discutirá el martes 25 de octubre en una sesión especial prevista para las 12.30 y que, se estima, se extenderá por 20 o 22 horas.



Consultado al respecto, el diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos Marcelo Casaretto aseguró en AM750 que el debate por la ley de leyes "es complicado porque no tenemos mayoría propia". Y agregó: "El 15 de septiembre el Presupuesto entró en el Congreso, recibimos a (el ministro de Economía) Sergio Massa, cada diputado pudo preguntar lo que quiso. Tengo 55 años, hace varias décadas sigo el Presupuesto nacional y nunca hubo una discusión tan amplia como en esta ocasión".

Además, se refirió a sus expectativas en cuanto al respaldo de la oposición al proyecto. "Nosotros desde el Frente de Todos respaldamos la sanción del Presupuesto y esperamos que Juntos por el Cambio también nos acompañe. No soy muy optimista, pero uno tiene que tratar de convencer, de persuadir", señaló, en diálogo con Mediodía750.

Si bien Juntos por el Cambio no terminó firmando el dictamen de mayoría del oficialismo, sí se mostró conforme con los numerosos cambios que fueron introducidos al proyecto original que presentó Massa y que se debatirá -y probablemente aprobará- el próximo martes en el recinto.

El antecedente de 2021

Esta semana, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó que su partido no apoyará el proyecto y sostuvo que desde ese espacio votarán en contra de la delegación de facultades al Ejecutivo que permiten aumentar las retenciones.



"El presupuesto enviado por Massa es una mentira. La Coalición Cívica no puede aprobar ese presupuesto", expresó Carrió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Casaretto remarcó que, si bien la cofundadora de Juntos por el Cambio ya no es diputada, "tiene influencia sobre algunos legisladores", y remarcó que "muchas veces te dicen 'estoy de acuerdo con esto pero no con esto ni con esto', y si vos querés buscar una excusa para no votar, podés hacerlo..."

Y advirtió: "El año pasado se equivocaron rechazando el Presupuesto, espero que no se equivoquen por segunda vez consecutiva. Los argentinos necesitamos un Presupuesto por ley, y no la prórroga del anterior por decreto".



La comisión de Presupuesto de Diputados que conduce Carlos Heller (FdT) firmó dictamen favorable para el Presupuesto 2023.





Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial

El Presupuesto recibió numerosas modificaciones a pedido incluso de diputados del propio Frente de Todos. El cambio más sorpresivo fue el artículo que elimina la exención al impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial.

Así explicó Casaretto su propuesta: "Desde hace casi tres años que soy diputado, y en 2021 presenté un proyecto para que todos los jueces, funcionarios y magistrados del Poder Judicial paguen Ganancias como cualquier hijo de vecino, y para que dejemos de lado ese privilegio inaceptable para los jueces. Hoy el mínimo no imponible está en 330 mil pesos, es decir que todos los trabajadores por encima de ese valor pagan Ganancias, pero los jueces deciden autoexcluirse. Y hay jueces que hoy ganan 1 millón, 2 millones de pesos y deciden no pagar Ganancias. Es un privilegio inaceptable".

Esta modificación implica que todos los jueces, independientemente de cuándo hayan sido nombrados, tendrán que pagar el impuesto a las Ganancias, lo que podría representar un importante ahorro para el Estado (se calcula que la exención impositiva tiene un costo fiscal de 0,16 punto del PBI).

"Esto les cuesta a los argentinos 237 mil millones de pesos en el año que viene. Tenemos que decidir aumentar la inversión en educación, en salarios docentes, en infraestructura escolar, en fondos para los barrios populares (Renabap), y decidir entre sostener esos privilegios de los jueces o financiar estas inversiones sociales tan importantes, y eso es lo que yo estoy planteando en el Congreso. Este jueves tuve el acompañamiento de mis pares, espero tenerlo el martes", sostuvo el diputado entrerriano, sobre los motivos de su propuesta.



Los "librepensadores" de Juntos por el Cambio

Por último, consultado sobre las objeciones de la principal coalición opositora al Presupuesto 2023, Casaretto hizo hincapié en la actitud "casi unipersonal" del espacio en el Congreso nacional e ironizó sobre las motivaciones políticas para rechazar el proyecto.

"Juntos por el Cambio está conformado por diez bloques en el parlamento. Algunos te pegan por derecha y otros por izquierda. Hacen acuerdos políticos y después no los cumplen. Y cada uno se atribuye un pensamiento casi unipersonal", señaló.

Y agregó: "A veces te pegan por derecha en el tema Presupuesto, diciendo que tenés que reducir el déficit, recortar el gasto, achicar las empresas del Estado, y están a la derecha de (el diputado de La Libertad Avanza) Javier Milei. Y después otros te dicen que tenés que invertir en educación, en salud, atender la pobreza, y se ponen a la izquierda de (el diputado del FIT-Unidad, Nicolás) Del Caño".

"En el Frente de Todos somos un bloque y actuamos en conjunto, pero ellos son diez y hay muchos librepensadores a los que muchas veces los unifica solamente estar en contra del Gobierno", ironizó.