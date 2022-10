El Partido Conservador británico abrió este viernes una campaña para encontrar sucesor a la dimitida primera ministra Liz Truss. Mientras su exministra de Defensa, Penny Mordaunt confirmó intenciones de postularse, el nombre del ex primer ministro, Boris Jonhoson, aparece cada vez más en escena y Rishi Sunak sigue favorito dentro del partido.

Los aspirantes a encabezar el partido del Gobierno deben reunir el apoyo de al menos cien de los 357 diputados tories antes del lunes a las dos de la tarde, hora local. Según el recuento del diario británico The Telegraph, de parlamentarios que expresaron públicamente sus preferencias, 61 indicaron que se decantan por el exministro de Economía Rishi Sunak, que parte como favorito en las apuestas, aunque todavía no confirmó oficialmente su participación en las primarias.

Otros cuarenta diputados respaldan al ex primer ministro Boris Johnson, que sopesa también presentarse como aspirante apenas un mes y medio después de haber abandonado Downing Street, acechado por los escándalos, y ser forzado a dimitir por sus propios colegas. Mordaunt, por su parte, logró por ahora el apoyo público de 16 diputados, según las cuentas de The Telegraph.

Si solo un solo candidato supera el umbral necesario para participar en las primarias, ese aspirante será designado nuevo líder del Partido Conservador el próximo lunes y heredará asimismo la jefatura de Gobierno. En caso de que haya más de un aspirante, la decisión quedará en manos de los afiliados del partido, que elegirán al líder con una votación a través de internet, cuyo resultado se conocería el próximo viernes.

Que pasa con Jonhson

El exprimer ministro, obligado a anunciar su dimisión en julio luego de una serie de escándalos, suma varios apoyos y sigue siendo muy popular en las bases del partido. El ministro de empresas, Jacob Rees-Mogg fue el primer miembro del actual gobierno en apoyarlo. Después lo hizo el secretario de Defensa, Ben Wallace, quien expresó que piensa que Boris es el hombre indicado. "Por el momento, me inclinaría hacia Boris Johnson", dijo ante la televisión, aunque matizó que el exprimer ministro todavía tiene algunas preguntas por responder sobre su mandato de tres años.

Según el diario conservador británico Daily Telegraph, el predecesor de Truss se presenta como potencial salvador de una debacle electoral. A su vez, el diario Daily Mail afirma que Johnson volvería de manera anticipada de unas vacaciones en el Caribe. Sin embargo, su retorno no está asegurado y varios parlamentarios conservadores afirmaron que renunciarían si Johnson vuelve. Johnson tiene otros asuntos, ya que sigue siendo investigado por el Parlamento para dilucidar si mintió a la cámara durante el escándalo del partygate y se arriesga a una suspensión de su mandato como diputado.

El favorito del partido conservador

Antes de que sonaran los rumores sobre un retorno de Johnson, parecía que era la hora de la revancha para Rishi Sunak. El exministro de Finanzas de 42 años llegó segundo en la contienda contra Liz Truss, con un contundente apoyo entre los parlamentarios, pero perdiendo finalmente en la votación de los militantes del partido. Durante su campaña en agosto, advirtió en repetidas ocasiones que los recortes fiscales sin financiación y los "cuentos de hadas" de su rival empeorarían la situación de la inflación, que está en su nivel más alto en décadas, y socavarían la confianza de los mercados. La historia le dio la razón dada la tormenta económica que agita al país en los últimos días.

Su imagen de exbanquero adepto a la ortodoxia fiscal parece una figura tranquilizadora tanto para la opinión pública como para los mercados. Sunak fue nombrado como ministro de Finanzas justo antes de la pandemia del covid-19 y su gestión de la crisis, con ayudas masivas a los hogares y las empresas, fue muy elogiada. Sin embargo, una parte de su partido no le perdona su dimisión del gobierno a inicios de julio, considerada una traición que precipitó la caída de Johnson. Si es elegido, este nieto de inmigrantes de India, se convertiría en el primer político no blanco en dirigir el gobierno en el Reino Unido.

Mientras, la líder de la Cámara de los Comunes y exministra de Defensa Penny Mordaunt fue este viernes la primera en confirmar su intención de presentarse como candidata, la presencia de Boris Jonhson se hace cada vez mas fuerte en la prensa británica. Mordaunt, de 49 años, declaró que tomó la decisión animada por el respaldo de correligionarios conservadores que desean un nuevo comienzo, un partido unido y un liderazgo que anteponga el interés nacional. "Soy candidata para ser la jefa del Partido Conservador y primera ministra, para unir a nuestro país, concretar nuestros compromisos y ganar las próximas elecciones legislativas", escribió en twitter.

Una pensión por 45 días de trabajo

La conservadora Truss no debería recibir la pensión de 115 mil libras al año a la que tendría derecho como ex primera ministra británica, dijo este viernes el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey. En unas declaraciones a la radio LBC, el político señaló que la mayoría de la gente tiene que trabajar al menos 35 años para tener derecho a cobrar la pensión estatal en el Reino Unido, que se sitúa en 185 libras a la semana. "Creo que trabajar 45 días no debería darte la pensión que es mucho más de lo que la gente cobra después de una vida de trabajo", agregó Davey refiriéndose al poco tiempo de mandato de Truss.

La telenovela de los tories

El Partido Laborista y otras formaciones de la oposición aseguraron que los conservadores estaban menospreciando al electorado. El líder laborista, Keir Starmer, pidió unas elecciones generales anticipadas, dos años antes de lo programado, y aseguró que el Reino Unido no puede tener otro experimento al frente del partido tory. "Esto no es sólo una telenovela al frente del partido tory, está haciendo un gran daño a la reputación de nuestro país y a la vida de la población que enfrenta las consecuencias de una inflación del 10%”, dijo Starmer.

Muchos comentaristas dicen que los ganadores de las peleas de los conservadores serán los laboristas, que lideran actualmente los sondeos. "Si sos del Partido Conservador, debes confiar en que has tocado fondo y la única dirección desde aquí es hacia arriba", opinó Tim Bale, politólogo de la Universidad Queen Mary de Londres en una entrevista con la agencia de noticias AFP. El politogolo, además, dijo que la salida de la crisis sea probablemente con un cambio de mandato. "Tenemos que salir del hoyo en que los tories nos han metido. Esto probablemente significa un cambio de gobierno", afirmó.