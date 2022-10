Una multitud de jóvenes y activistas de distintas organizaciones ambientalistas marcharon este viernes por la tarde al Centro de Exposiciones porteño donde los alcaldes de las ciudades más importantes del mundo participan de la cumbre C40 para reclamar medidas concretas para prevenir y mitigar las consecuencias del cambio climático bajo la consigna "La Deuda es con el Sur".



Con banderas y redoblantes, numerosos jóvenes de organizaciones como "Jóvenes por el Clima", "Ahora Qué", "Eco House", "Consciente Colectivo" y otras comenzaron a concentrarse cerca de las 17 en la Plaza Mitre del barrio porteño de Recoleta cantando consignas sobre la necesidad de que las autoridades gubernamentales tomen acciones concretas para reducir las emisiones contaminantes y avancen en políticas de mitigación que garanticen la calidad de vida a los sectores más vulnerables.



También se concentraban numerosos manifestantes de espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, desde donde se sumaron a la convocatoria.



Una columna de más de cuatro cuadras de manifestantes avanzó sobre calles y avenidas porteñas con pancartas que exigían ciudades más justas y sustentables, y banderas de organizaciones como Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Climate Save y Guardianes del Riachuelo entre otras.



El fuerte operativo policial demoró el avance de la movilizació,n que elevaba consignas como "Si el Presente es de Lucha el Futuro es Nuestro", "Cambiar de Política, no de Clima", o "Por una Ley de Envases con Inclusión Social"; al llegar al Centro de Exposiciones los manifestantes entonaron el himno nacional.



Zainab Waheed, activista ambiental de Pakistán, señaló que "el impacto climático es comparable con un crimen y tiene consecuencias irreparables".



Lucía Kompel, referente de Jóvenes por el Clima, advirtió que "el ambientalismo popular es con todos adentro, existen sectores muy sensibles en barrios donde no llega ninguna asistencia".



Matías Capoblanco, de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, afirmó: "Vinimos a apoyar un reclamo justo, nuestros gremios son los verdaderos actores, luchamos por un cielo abierto, por leyes protectoras a nivel nacional; hace 20 años nuestro trabajo no era reconocido, hoy es muy diferente, pedimos que los productores se hagan cargo de los espacios públicos".



Activistas de las organizaciones participantes de la movilización leyeron un documento consensuado en el que subrayaron: "Cuando hablamos de la necesidad de una transición ecológica, hay dos preguntas centrales que emergen. ¿Cómo la vamos a hacer, y quién la va a pagar? Y hay dos cosas que en el Sur Global tenemos claro. Primero, que nosotros no vamos a pagar los platos rotos. Y segundo, que la transición tiene que ser justa y soberana. Una transición que no deje nadie atrás significa que el ambientalismo sólo puede cerrar con la gente adentro".



"La calidad de vida de nuestro pueblo no será la variable de ajuste. Es por eso que exigimos una transferencia de recursos desde el Norte Global, que son quienes más contribuyeron al cambio climático, hacia el Sur Global. Y es por eso también que exigimos que esos recursos se destinen a crear nuevos puestos de trabajo, y a mejorarle la vida a la gente. Es urgente e ineludible la necesidad de la sanción de una Ley de Envases. Una ley que reconozca derechos a los recuperadores urbanos, quienes se hacen cargo de un pasivo colectivo, generado por todos, y brindan un servicio esencial en las ciudades. Y que, pese a ello, no fueron invitados a formar parte de esta Cumbre C40", apuntaron.



El documento reclama "financiamiento, también, para la adaptación y mitigación de la crisis climática y ecológica de las ciudades, especialmente de las áreas más vulnerables y que se verán afectadas primero, pero sobre todo las que hoy en día ya están siendo afectadas por la crisis que vivimos. Que garantice, sin dudas, un acceso equitativo a los servicios esenciales para poder vivir una vida digna".



Las organizaciones ambientalistas exigieron el "cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo de París y financiamiento del Norte al Sur para la transición energética justa, que incluya un plan integral y financiamiento destinado a terminar con la pobreza energética y garantizar el acceso a energía para toda la población que pueda acceder a tarifas justas para poder avanzar en dejar atrás las explotaciones de hidrocarburos".



Denunciaron además que: "la Ciudad de Buenos Aires se jacta de ser un modelo de "Ciudad Verde", utilizando ese slogan durante los últimos años de gestión y el C40. Lo que nos preguntamos en Consciente Colectivo es: ¿Por qué entonces hay 6 mts cuadrados por habitante de espacios verdes cuando lo recomendado por organismos internacionales es, mínimo, entre 10 y 15 mts cuadrados por habitante? ¿Por qué se consideran espacios verdes lugares inaccesibles como canteros, o espacios como cementerios y boulevares? ¿Por qué hacen llamar plazas a espacios sintéticos con árboles de metal?".



"Una ciudad modelo en términos socioambientales debe preservar y restaurar sus espacios naturales. La especulación inmobiliaria, la privatización de espacios públicos, la cementación, la pérdida de arbolado y la falta de acceso al Río de la Plata son políticas de la Ciudad que atentan contra la conservación, mantenimiento y ampliación de las áreas verdes urbanas. No queremos una Ciudad de cemento, queremos vivir en una Ciudad con bienestar para todas y todos", añadieron.



En el marco de la cumbre mundial de alcaldes contra el calentamiento global Jóvenes por el Clima Argentina, además de participar activamente del evento, llevará adelante una serie de acciones con el objetivo de visibilizar reclamos de la juventud ambientalista de la ciudad de Buenos Aires y de todo el mundo.



Participarán de las propuestas activistas de renombre internacional como Leonie Bremier (activista alemana), Marie Chureau (activista francesa) e Hilda Nakabuye (activista de Uganda) entre otros y otras.



Dentro de la conferencia Jóvenes por el Clima Argentina tendrá espacios de educación ambiental y divulgación sobre cambio climático.