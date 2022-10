El fiscal Especializado en Violencia de Genero Nº 2, de San Pedro de Jujuy, José Alfredo Blanco, informó ayer que hasta ahora todo indica que el femicidio de la adolescente Evelin Marlene Farfán Cespede, de 16 años, fue cometido por una sola persona, José Méndez, de 18 años, quien se encuentra detenido y ayer se negó a declarar.

“Se recolectaron todos los elementos para investigar en la causa, no hay indicios de que haya involucrada otra persona”, aseguró el fiscal que investiga este hecho.



El cuerpo de la adolescente fue encontrado el miércoles último, dentro de un pozo de una vivienda abandonada, en cercanías de la usina que pertenece al ingenio Ledesma, en el acceso sur de la localidad de Libertador General San Martín. Este es el quinto femicidio en Jujuy en lo que va del año.

La adolescente, que residía en el pequeño pueblo de Chalicán, a 30 kilómetros de Libertador, era buscada desde el viernes anterior por su familia y vecinos, quienes denuncian que el estado provincial no la buscó. La denuncia de la desaparición fue radicada en la localidad de San Pedro, a 20 kilómetros, porque no la recibían en su pueblo.

La familia de Marlene se constituyó en querellante en el proceso, con representación del abogado Julián Palmieri, y el jueves pudo lograr la participación de una perita de parte, la médica Silvia Brizuela, para controlar la realización de la autopsia, en la que intervinieron cargo del forense del Ministerio Público de la Acusación Ariel Toledo y la perito médico de la Defensa Pública Pamela Gareca.

Palmieri contó que para poder pagar a la perito de la querella “amigos, vecinos, hicieron una colecta reunieron el dinero para tener perito de parte”.

Según el informe forense, la muerte fue causada por un “traumatismo encéfalo craneal grave”. La adolescente recibió múltiples golpes en el rostro y la cabeza.

El fiscal Blanco confirmó que el ataque fue en el mismo lugar donde se encontró a Marlene. La autopsia determinó que el deceso se produjo en el anochecer del 14 de octubre, día en que la chica desapareció.

El fiscal añadió que “ahora se viene el trabajo más difícil", enviar toda la evidencia al laboratorio regional forense, y "hacer los pedidos de informes al Departamento de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación”. También debe solitar un permiso para que se analicen los celulares secuestrados. "Es la parte más engorrosa y los resultados se deben tener la otra semana", indicó Blanco.

Méndez fue sometido a la audiencia de imputación en la mañana de ayer. El fiscal Blanco precisó que se le hizo saber que está acusado por “Femicidio agravado por alevosía”, y fue asistido por el defensor oficial Juan Pablo Canetti. El joven se abstuvo de declarar.

Por otra parte, Blanco precisó que si bien hasta el momento “no hay evidencia de que haya más personas involucradas", con la nueva Legislación Penal Probatoria, "si la querella de la familia aporta otras pruebas, serán investigadas como corresponde”.

Agregó que “la familia no conocía al joven y no sabía de la existencia de ningún vínculo" entre el asesino y su víctima, pero ya se determinó que sí se conocían y estaban en contacto por "videos en los que se la ve a ella junto al muchacho por diferentes zonas de Libertador”.

Por su parte, el abogado de la querella dijo que en la audiencia se pidió que José Méndez quede en prisión preventiva por 6 meses, y que sea trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario provincial.

Respecto a la afirmación de la familia de Marlene y vecinos sobre que el estado no la buscó, Palmieri dijo que el incremento de hechos de violencia de género grave, como los cinco femicidios cometidos este año, "lleva a pensar que no están funcionando estos organismos” del estado que deberían prevenirlos.

"El protocolo de búsqueda no se activó"

El cuerpo de Marlene fue velado ayer en el club del pueblo de Chalicán, donde se concentraron amigos y compañeros que llegaron a despedir a la jovencita que asistía a la Escuela N° 14.

El lunes último el pueblo salió a la vera de la ruta nacional 34 para exigir que la policía buscara a Marlene porque no veían rastrillajes. La familia aportó a la policía datos del presunto femicida pero afirma que no vieron rapidez en la búsqueda ni en la investigación.

El miércoles último colectivos feministas y diversidades repudiaron en las plazas, frente al edificio del Ministerio Público de la Acusación y en el Consejo Provincial de la Mujer la inacción ante la desaparición de Marlene.

Ayer la concejala Patricia Gutiérrez, presidenta del Concejo Deliberante de Libertador San Martín, cuestionó a la titular del Consejo Provincial de la Mujer: “vengo reclamándole a Alejandra Martínez su falta de compromiso, y en todos los casos de femicidios siempre llega cuando hay un cadáver. Me duele mucho porque es mujer. Cuando un funcionario no funciona , se debe ir”, sostuvo.

Además, recordó que “cuando mataron a las chicas en Yuto, la entrega de los cuerpos se demoró por un error de Alejandra Martínez. Estoy molesta porque esta niña no murió, la asesinaron. Era pobre, por eso ella ni su familia lograron que alguien les prestara atención”, expresó.

Por otra parte, la referente del área de Género de la CCC, Romina Canchi, recordó que “tras los cinco femicidios de 2020 en poco más de un mes, Jujuy declaró la emergencia en violencia de género, esa ley que la militamos y luchamos las mujeres, realizamos aportes, pero el estado destinó un presupuesto miserable”.

“El caso de Marlene es similar al de Iara Rueda”, comparó la dirigente, “son casos donde el protocolo de búsqueda no se activó para encontrar a las adolescentes. El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac ) publica una foto y eso no es suficiente, lo que están poniendo es que la población dé respuestas y no el Estado", finalizó.