Los años ‘30 se caracterizaron por el surgimiento de los solistas, la mujer en el Jazz y el nacimiento del Jazz europeo. Aquí, un pequeño recorrido de cinco trabajos que consideramos clave en esta década dorada. Algunos son simples otros compilados y otras cajas que se editaron más tarde. Pero todos son el fiel reflejo de aquel jazz.



Duke Ellington and his Famous Orchestra, "Mood Indigo" La orquesta de Ellington ya se había desmarcado del grupo de bandas de baile contemporáneo con su elegante trabajo de finales de los años ‘20, pero en esta producción, grabada el 10 de diciembre de 1930, se unió a las filas de los discos eternos. “Mood Indigo” fue "la primera melodía que escribí especialmente para la transmisión por micrófono", recordó Ellington. La estrenaron en un programa de radio. "Al día siguiente llegaron montones de mensajes entusiasmados con la canción, así que Irving Mills compuso una letra y pronto se convirtió en un clásico".

Art Tatum, Piano Starts Here El virtuosismo de Tatum, capturado aquí en sus primeras grabaciones de 1933 y en un concierto en solo de piano de 1949, nunca fue igualado. Este trabajo consta de la primera sesión de estudio de Tatum como líder (que resultó en "Tea for Two", "St. Louis Blues", "Tiger Rag" y "Sophisticated Lady") y un notable concierto con piano solo en la primavera de 1949. Mientras que "Tiger Rag" empequeñece todo lo demás, el set en vivo se destaca por una exploración muy aventurera, aunque aparentemente sin esfuerzo, de "Yesterdays", un "I Know That You Know" ridículamente rápido y el duro "Tatum Pole Boogie". Este compilado esencial de música milagrosa nunca se podrá elogiar lo suficiente.

Django Reinhardt, The Classic Early Recordings in Chronological Order El Quinteto del Hot Club de Francia no es legendario por sus secciones rítmicas. Tampoco ocupa su lugar privilegiado en la historia gracias al violinista Stéphane Grappelli, por maravilloso que sea a menudo en este trabajo. No, el incontenible Django es la estrella de principio a fin de este indispensable conjunto de cinco discos, y con razón. La pasión de su forma de tocar la guitarra es a veces casi abrumadora; arde por sacar las notas que esperan impacientemente en los dos dedos y medio de su mano izquierda, y no tiene un momento que perder. Grabado entre 1934 y 1939.

Billie Holiday, The Centennial Collection “Strange Fruit”, que se escucha aquí en su versión definitiva de 1939, es una de las canciones más importantes del siglo XX en múltiples niveles; es, fue y siempre será emocionalmente devastadora. Sin embargo, a veces necesitás un descanso de las cosas pesadas, y Holiday ofrece eso y más The Centennial Collection. El ritmo de piano contundente de Teddy Wilson en "What a Little Moonlight Can Do", así como su inigualable interpretación con su alma gemela en el saxofón, Lester Young, en varios cortes, es algo mágico. Grabado entre 1935 y 1944.

Count Basie, Complete 1936-1941 ¿Querés saber qué es el swing? No busques más allá de este boxset de cuatro discos, que simplemente está repleto de obras maestras, desde "Twelfth Street Rag" y "Pound Cake" hasta "Five O'Clock Whistle" y, por supuesto, "Lester Leaps In". Además de Lester Young, la banda de Basie en ese momento contaba con el saxofonista tenor Herschel Evans, el trompetista Buck Clayton y la sección rítmica de cinco estrellas del guitarrista Freddie Green, el bajista Walter Page y el baterista Jo Jones.

