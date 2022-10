TEATRO

Carniceros de la lírica

Una pareja de carniceros de barrio libra una inútil batalla contra los supermercados que ponen en riesgo su trabajo y contra el aburrimiento, mientras esperan la llegada de algún cliente. Matan las horas fantaseando con alcanzar la gloria a través de la música, la verdadera pasión de uno de ellos. Y lidiando con su único cliente, un viejo libertario y desocupado que los visita a diario. La aparición de una extraña mancha roja en el piso alterará la rutina de todos y llevará a los protagonistas a un lugar impensado. Nueva temporada para esta obra con dramaturgia y canciones originales son de Alberto Muñoz, dirección y puesta en escena de Diego Cazabat, escenografía de Hernán Bermúdez, vestuario de Julieta Fassone y la asistencia y el tratamiento sonoro de Nicolás Wío. Con Hugo De Bernardi, Andrea Ojeda y Manuel Longueira.

Sábado a las 20, en El Astrolabio Teatro, Terrero 1456. Entrada: $1200.

El bien

Guadalupe, una agente inmobiliaria, desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte. En el café posterior le cuenta un problema que la atormenta: una herencia familiar a resolver. Su amiga le ofrece una ayuda tan inusual como inesperada. Se trata de una obra en la que el dramaturgo y director Lautaro Vila continúa con su exploración sobre el unipersonal. “El personaje elegido en este caso es una madre, una mujer que trabaja e intenta sobreponerse a todo, un volcán a punto de entrar en erupción”. Esta función forma parte del ciclo gratuito Más Teatro. La iluminación es de Facundo Estol, y el vestuario y la escenografía de Cecilia Zuvialde. Con Verónica Pelaccini.

Miércoles 26, a las 20, en la sala Hugo Arana de la Fundación Sagai, 25 de Mayo 586. Gratis.

MÚSICA

La memoria de un Kiss

Despues de volver a tocar en vivo como invitado de La Grande, Lucas Martí parece haber ganado impulso y acaba de subir a las redes un nuevo disco, que juega con el título de su exitoso simple “La memoria de un beso”, y una imagen de portada en la que su protagonista tiene el rostro pintado a la manera del grupo norteamericano. “Este disco fue realmente distinto a todo lo que venía haciendo, ahora pienso hacer todos los álbumes igual a este”, escribió Lucas a modo de presentación, tal vez en referencia a que es un trabajo que fue completando sin apuro, tema a tema (por eso en algunas plataformas su aparición está fechada en 2020, seguramente por el año de su primer simple). De sus diez canciones, seis tuvieron previamente incluso su propio video, y en el álbum figuran invitados como Manuela Mantero, Claudio Cardone o Alan Courtis, entre otros. No esta anunciada su edición física, pero es un repertorio que merece ser presentado en vivo, así que es de esperar que Lucas esté preparandose para hacerlo.

El hilo invisible

El nuevo registro a dúo de los hermanos Luis y Lidia Borda se grabó entre junio del año pasado y agosto del corriente, y figura como producido por ambos. Su repertorio consta de nueve temas firmados por el guitarrista, cuyos estilos varían entre el tango, el fado, el bolero y la chamarrita. Sus diez temas se completan con una versión de “Vuelvo al sur”, de Solanas-Piazzolla, y aparecen unos pocos invitados, entre ellos Daniel Melingo en la milonga “La bala dobló en la esquina”, que incluye intervención electrónica de Manuel Del Valle. El disco abre con la milonga-candombe “Vivo en San Telmo”, y lo cierra el blues “Vos, yo y un blues”, testimonio de un show realizado por el dúo en el Centro Cultural Torquato Tasso, en 2014.

ONLINE

La periferia

Los anticipos de la nueva serie de Amazon Prime Video gritan “superproducción de ciencia ficción” en cada plano, prometiendo parentescos con títulos previos afincados en realidades paralelas. La novela en la cual se basa –escrita nada menos que por William Gibson, el padre del ciberpunk–, punto de partida de la así llamada “Trilogía de Jackpot”, narra el cambio radical en la vida de Flynne Fisher, una joven de pueblo chico que trabaja en un local de impresiones 3D, luego de probar un supuesto juego de realidad virtual. Pero nada es un juego y aquello que aparentaba ser una Londres futurista es exactamente eso. Cuando Fisher, interpretada por Chloë Grace Moretz, asiste a lo que parece un asesinato las cosas comienzan a complicarse aquí y ahora y también allá, unos años más tarde. La producción es responsabilidad de los creadores de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy, por lo que la espectacularidad y cierta gravedad narrativa están garantizadas. Los ocho episodios tendrán estrenos semanales.

Let the Right One In

Primero fue la película sueca de 2008, dirigida por Tomas Alfredson, seguida por la remake en inglés en 2010, que no arruinó el tono sugestivo de la original. Ahora, doce años más tarde, le llega el turno a la versión seriada, que retoma la historia de la novela de John Ajvide Lindqvist y la desarrolla a lo largo de ocho capítulos. El mexicano Demián Bichir es el encargado de darle vida a Mark Kane, el padre de una niña de doce años que, por esas cosas de la vida, fue transformada en vampiro. Difícil tarea la del pobre Mark, que regresa a Nueva York con la esperanza de hallar una cura para el mal que afecta a Eleanor, al tiempo que intenta conseguir la sangre necesaria para su supervivencia.

CINE

El suplente

De reciente paso por la competencia oficial del Festival de San Sebastián, la nueva película del argentino Diego Lerman llega a las salas de cine con su historia de marginalidad y violencia, y los intentos de un profesor suplente por encauzar el futuro de sus alumnos adolescentes. Juan Minujín está perfecto como Lucio, un maestro de literatura con alguna novela publicada que ve como la escuela en la cual dicta clases se ve convulsionada por la venta de drogas en cantidades importantes. El chileno Alfredo Castro es su padre y la española Barbara Lennie, con impecable acento porteño, su ex, y con ella comparte la difícil tarea de comprender y contener a su hija de doce años (Renata Lerman, hija del realizador), poco dispuesta a ingresar a una prestigiosa institución educativa. El director de Una especie de familia y La mirada invisible vuelve a construir un relato realista sin fisuras que encuentra en personajes invisibles para la mayoría un relato duro pero, en última instancia, esperanzado.

García Pelayo en la Lugones

Virtualmente desconocido en nuestro país, con la excepción de algunas exhibiciones en el Bafici, la inclasificable obra del español Gonzalo García-Pelayo desembarca en la Sala Lugones desde este martes 25 y hasta el 2 de noviembre. En la apertura del ciclo podrá verse en copia restaurada su ópera prima, Manuela, realizada en 1976 y con las actuaciones de Charo López y Fernando Rey. El programa recorre una parte de esa primera etapa de su filmografía, pero también hace foco en su producción reciente, la más prolífica de su carrera. Podrán verse títulos como Alegrías de Cádiz y Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo. Programación completa, días y horarios en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

True Demon

Sigue el octubre “halloweenense” y las señales de cable suman nuevas ofertas de terror y aledaños, como esta miniserie alemana que acaba de sumarse a AMC. La cosa viene de chicas de campamento: Anna y su amiga Jess salen de paseo en un camping improvisado, pero la diversión se acaba cuando Jess desaparece luego de una serie de circunstancias que poco y nada tienen de naturales. Lukas y Ben se suman a Anna en la búsqueda de la muchacha desaparecida, publicando online cada uno de sus pasos, para dejar registro de todo y que nadie los tilde de dementes en el futuro. De ahí a la aparición de criaturas salvajes que no parecen de este mundo y el descubrimiento de una conspiración cuyos corolarios resultan desastrosos hay un solo paso. La serie fue creada por Hanno von Contzen, autoproclamado fanático de The X Files, lo cual es evidente en más de un momento de True Demon, y cuyo C.V. incluye el guion del cortometraje Alientampon (¿¡?!).

Hoy a la 22, y varias repeticiones a lo largo de octubre, por AMC.

Pinocho

Más allá de que existen varias versiones previas, tanto en el terreno de la animación como con actores de carne y hueso –como el clásico animado de 1940–, este 2022 debería considerarse el Año Pinocho. Hace poco más de un mes se estrenó en Disney+ la versión con Tom Hanks y, a fin de año, llegará a Netflix la imaginada por Guillermo del Toro, realizada con la tradicional técnica de stop motion. La señal Europa Europa está exhibiendo estas semanas la miniserie realizada en 2009 por las televisiones italiana y británica, según se afirma la más fiel al texto original de Carlo Collodi, publicado en 1883. Protagonizan entre otros Bob Hoskins y Alessandro Gassmann.

Jueves a las 22, por Europa Europa.