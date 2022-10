La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el último miércoles los testimonios de María, una rosarina quien con sólo 13 años debió entregar a su hijo en un trámite objetado por su "ilegalidad manifiesta", según dijo a Rosario/12 Carmen Maidagan, una de sus cuatro abogadas defensoras, junto a Araceli Díaz , Maria Claudia Torrens y Marta Haubenreich. "Lo más destacado de la audiencia ante la Corte Interamericana fue la posibilidad de que María y su madre, Laura Aquino, pudieran exponer en un ámbito respetuoso y amigable su historia por primera vez, sin ser acalladas ni juzgadas, donde pudieron contar todas las cosas que vivieron en estos tiempos, al margen de los expedientes. Como las situaciones vividas en la maternidad Martin, las dificultades para salir de la maternidad, tal cual lo contó Laura, quien reveló que hubo un guardia en la puerta de la habitación desde donde no la dejaban salir, para buscar nada, ni ver a su propios hijos. Tampoco dejaban ingresar a ningún familiar. Toda esta situación de violencia fue hacia ellas, madre e hija -que recién había tenido a su bebé-, y por lo cual no podían comprender lo habían firmado".

-Justamente hubo un papel firmado por Laura en el que aceptaba la entrega del niño, al que las autoridades denunciadas echan mano para justificar la entrega. ¿De qué se trata?

-Hay que explicar que en 2014, cuando fue el parto , ya había un trabajo que se hacía en la maternidad Martín desde el año anterior, un protocolo específico donde según ellos cuando una madre manifestaba que quería dar su bebé en adopción a una determinada pareja, podían hacerlo y la Martín tenía que respetarlo. Entonces, se dejaba constancia en la historia clínica de que esta señora, supuestamente, en forma libre le daba su hijo a un determinado matrimonio en una entrega directa, que hay que remarcar es una situación prohibida por la ley en Argentina, tanto la entrega antes de nacer y la entrega directa. Todo esto, fuera de cualquier interpretación jurisprudencial que hubo sobre el tema. Entonces, ya había una práctica en la maternidad Martín sobre esto. Y cuando queda embarazada María, en la propia Maternidad le dijeron a Laura que su hija era muy chiquita, que probablemente no sobreviviera al parto y qué es lo que iba a hacer con un bebé. También la abrumaron con cosas como que si sobrevivía, cómo iba a criar a otra boca más y qué iba a ser de esa nena, que no iba a poder estudiar. En ese marco, le hicieron firmar este papel, en verdad un señor de traje que no se identificó. En realidad, fue a la Defensoría de niñas, niños y adolescentes, cuya titular de entonces era Analía Colombo, quien solicitó que se pusiera en marcha una guarda preadoptiva a la jueza en turno de familia Gabriela Topino. Pero repito, todo esto es ilegal en nuestro país, donde no se permite la adopción previa al nacimiento. Entonces eso es lo grave. En este caso son todos funcionarios públicos articulando la entrega de un bebé no nacido.

-Como debió haber actuado Analía Colombo?

-Como funcionaria, su deber era controlar a la maternidad Martín, qué estaban haciendo con esa niña, porque en ese momento la única niña era María, que tenía 13 años. Entonces Colombo debió haber protegido a esa niña de la Maternidad, no asociarse a la Martín para la entrega del bebé.

-¿Cómo actuó la justicia de familia, porque hubo dos juezas que intervinieron?

-Es verdad. Primero, Gabriela Toppino -en la guardia- y Sabina Sansarricq, quienes siguieron este tren inventado por Analía Colombo, que fue aceptar la entregar de un niño por nacer. Resulta manifiesto que la jueza Toppino tenía el tema hablado con Colombo, porque no había urgencia para presentarlo cuando ella estuviera actuando y segundo, hay documentación que prueba que Colombo le dice al mediodía al RUAGA (Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos) que por la tarde le iba a pedir tres expedientes. Y finalmente la jueza Sansarricq le entrega el niño a esta familia de "cuidadores". Entonces es todo ilegal.

-¿Cómo sigue esa pelea judicial que lleva ocho años?

-Ahí empieza un camino judicial que termina en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en la que hay cuatro miembros que votan de una manera increíble sobre todos los argumentos que expusimos, y que son un montón y sería difícil de explicar. Los cuatro firmantes (Daniel Erbetta y Roberto Falistocco no firmaron) dicen que lo que hizo Colombo es "exorbitante". Es decir, aceptan que no está bien, pero no es para tanto, para decirlo vulgarmente. Después, los otras dos argumentos que analizan es ese papel que no tenía patrocinio letrado alguno, porque ni María ni Laura había sido debidamente asesoradas por un abogado sobre lo que firmaban, sobre las consecuencias que tenía firmar ese papel. Y el tercer argumento es que la jueza no fundamenta la entrega del bebé. Es increíble que se acepte la entrega de un chico sin explicar nada. Bueno la Corte santafesina dijo que lo nuestro es un "rigorismo formal" que no se puede admitir y que además, en este momento nos encontramos con esta situación y que lo importante es resolver qué se hace con el niño, que ya lleva ocho años con ese matrimonio. Parece que todas las violaciones de derechos que sufrió esta familia de María y Laura ya no importan.

-Laura Aquino reveló en la audiencia que la habían advertido que si no cumplía la entrega de Mariano recién nacido iba a tener problemas. ¿Qué le dijeron?

-Que si no entregaba al chico en adopción podía correr serio riesgo la tenencia de sus otros hijos. Esto es algo que nosotros, en algunos otras presentaciones, hemos ido denunciando, y que fue refrendado claramente en la audiencia y quee fue corroborado por sus familiares. Esto fue así, de hecho, el día que nace el niño, los familiares van a la Martín y no los dejan subir, por medio de la policía.

-¿Dónde está el expediente hoy?

-En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además, en la Corte Interamericana. En este momento hay unos pedidos de parte de la defensora oficial de la Nación Stella Maris Martínez pidiendo los expedientes.

-¿Cómo se han comportado en estos ocho años sus "cuidadores" o sus " apropiadores", segun los definió el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, en la misma audiencia de la CIDH?

-Primero hay que decir que ellos tienen un aval estatal por el que están cuidando al niño. Después, quiero ser clara con que no han facilitado la revinculación con su familia biológica, y María solo puede ver a su hijo dos horas por semana en la propia casa de ese matrimonio, siempre frente a la atenta mirada de uno de los dos. Cuando se planteó la posibilidad de ampliar el régimen de contacto o poder llevarlo a la casa, por ejemplo en un cumpleaños, para que conozca a su abuela, sus tías o a sus primitos, cada vez que ella ha pedido eso, siempre han intervenido ellos planteando que no. Siempre es que no de parte del matrimonio.

-En la audiencia quedó claro que hay 14 jueces y juezas que fueron avalando en la cadena judicial santafesina esta entrega de una criatura antes de nacer. ¿Hay alguna idea de por qué cierran filas?

-Es incomprensible que ninguno analice la ilegalidad de la entrega. Uno tiene un sistema judicial que tiene distintas instancias casualmente para eso, para que exista un control.

-Más allá de todo esto, hay un capítulo bastante humillante para la familia biológica cuando pidió llevar a Mariano a festejar un cumpleaños a su casa. ¿Qué respondió la jueza Sansarricq?

-Respondió afirmativamente en una ocasión pero lo hizo justo el día después del cumpleaños del chico.