* El fin del amor cada vez más cerca de su inicio. La miniserie de Prime Video (estrena el 4 de noviembre) ya tiene un nuevo tráiler dando vueltas. La entrega, adaptación ficcional del libro de Tamara Tenenbaum, presenta a Lali Espósito en el rol de una filósofa que se rebela contra los dogmas del romance y del judaísmo. El mismo día se estrenará la segunda temporada de El presidente, la antología de Armando Bó que desnuda la corrupción de la Conmebol y la FIFA. Esta nueva historia está centrada en la figura de João Havelange. El Diego la va a ver desde el más allá.

* Netflix acaba de lanzar un video sobre el backstage de uno de sus platos fuertes de fin de año: Merlina (23 de noviembre). Se trata de la ficción que explora la retorcida adolescencia de la hija de Morticia y Homero Addams. Protagonizada por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie y Christina Ricci (quien encarnó al personaje en la saga cinematográfica), promete misterios detectivescos, elementos sobrenaturales y mucho humor negro. Ah, y el sello de Tim Burton.



* Lionsgate+ confirmó el arribo de BMF para comienzos de 2023. La empresa cuenta la historia de uno de los emporios criminales más influyentes de los Estados Unidos. Big Meech (Demetrius Flenory, hijo real del criminal) era el líder carismático. Southwest T (Da'Vinchi) tenía una visión empresarial para el negocio. Y si parecen nombres de raperos no es por pura coincidencia. Cada episodio exuda cultura negra y el sueño americano a los tiros. O mejor dicho: “Black, Mafia, Family”.





El personaje

Dan Chase de The Old Man (Jeff Bridges). El ex CIA, desaparecido por décadas del sistema, debe volver al ruedo luego de que intenten eliminarlo. Hicieron enojar al Dude Lebowski.