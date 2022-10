Reino Unido vive momentos políticos de alta tensión tras la salida intempestiva de la ahora exprimera ministra Liz Truss a poco más de un mes de haber asumido. Ahora, el Partido Conservador dirime en internas quien será el encargado de competir para sucederla en el cargo. Con la confirmación de que Boris Johnson se bajó de las primarias, todas las luces apuntan a Rishi Sunak, quien fuera su ministro de Hacienda hasta julio de este año y anunció ayer que buscará llegar al 10 de Downing Street y liderar un nuevo gobierno.





Boris Johnson no será candidato y Sunak se perfila como favorito

Para presentarse en la interna conservadora, los pretendientes deben contar con el respaldo de al menos 100 de los 357 miembros del parlamento británico. A pesar de que Johnson tenía garantizado ese número y en la escena pública se debatía su posible regreso al poder, el exmandatario anunció este domingo que no participará de las elecciones. Entre sus argumentos, planteó que “simplemente no sería lo correcto” porque “no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento”.

La noticia fue seguida en pocas horas por la confirmación de la postulación de Sunak. La relación entre ambos no es la mejor: la renuncia del exministro de Hacienda fue la primera de una serie de salidas del Gobierno que precipitaron la crisis política y posterior dimisión de Johnson. Además, vino acompañada de una carta en donde remarcó sus diferencias en política económica con el expremier.

Rishi Sunak, un millonario que busca “servir al país”

El exsecretario del Tesoro de ascendencia india es una de las 250 personas más ricas de Reino Unido, con una fortuna de 826 millones de dólares. Su esposa, Akshata Murty también integra esa lista. Al anunciar su candidatura, Sunak aseguró que buscará "enderezar la economía, unir al partido y servir al país".

El exfuncionario estuvo al frente de la economía durante uno de los momentos “más duros” del país: la pandemia por el coronavirus. Para amortiguar los efectos del COVID-19 desarrolló esquemas de retención de empleo y el plan nacional “Eat Out to Help Out”, para sostener los comercios de hotelería y gastronomía. Sin embargo, Sunak advirtió que los desafíos actuales son aún mayores.

Sunak, muy cerca de suceder a Truss

Los aspirantes a sustituir a la primera ministra saliente tendrán tiempo hasta las 10 de la mañana de este lunes –horario de Argentina– para presentar sus candidaturas. Sunak, continúa sumando apoyos importantes, como el de la exministra de Interior, Suella Bravermank y la actual titular de Comercio Internacional, Kemi Badenoch.

Además del exfuncionario, la líder de los tories en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, también busca los avales necesarios. Según los cálculos de los medios locales, Sunak está cerca de los 144 diputados, mientras que su contrincante apenas en 24.

En paralelo a la previa de las primarias, en la prensa británica trascendió que Johnson y Sunak mantuvieron una conversación en los últimos días. Lo cierto es que, si se consolida un acuerdo entre ambos, el exministro de Hacienda podría quedar como el único candidato en la interna.

