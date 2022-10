Que el Racing de Gago era más vistoso, que la campaña del Huracán de Dabove fue más sólida o que lo del Atlético Tucumán de Pusineri resultó más meritorio. La lista de "peros" es numerosa a la hora de juzgar merecimientos en torno al ganador de la Liga Profesional 2022, claro que siempre se termina imponiendo el célebre "¿quién le quita lo bailado?" cuando se habla de un campeón.

Entonces, la comparación resulta más válida si se realiza sobre pares. Es decir, a un campeón mejor analizarlo respecto de otros campeones. Y en este baile, el Boca de Ibarra está bastante flojo de pasos.

Diferencia de gol de Boca en la Liga Profesional 2022

Si en algún momento complica la constante mutación de formatos del fútbol argentino es a la hora de comparar campañas. Torneos de 5, 19 o 36 equipos; ligas con fase de grupos y luego duelos a eliminación directa; otras con fase de grupos más otra fase de grupos; algunas con finales... La variedad es considerable. Entonces a efectos de simplificar la comparación entre los campeones a lo largo de 131 años de historia de nuestro fútbol, sólo se considerarán en esta nota los torneos de formato "todos contra todos" donde el primero es el campeón o, a lo sumo, hubo un posterior desempate con el segundo e incluso tercero por igualdad de puntos. En total son 163 las ligas de este tipo, quedando afuera 26 de la consideración.

Y de esos 163 campeones, el Boca ganador de la LPF 2022 tiene nada menos que la peor diferencia de gol de todos. Con un +6 luego de 27 fechas, al Xeneize le da un promedio de +0,22 goles de diferencia por partido. Incluso bastante lejos del campeón que ocupaba el último puesto hasta ayer, el Quilmes del Metropolitano 1978 con un promedio de 0,30 (terminó con +12 en 40 fechas).

Una coincidencia: tanto este Xeneize como aquel histórico Cervecero cambiaron de entrenador durante el torneo que ganaron. Battaglia estuvo las primeras seis fechas en Boca (tres triunfos, tres derrotas; 11 goles a favor, 11 en contra) mientras que Quilmes cambió de mando tras nueve fechas con la dupla Oscar López y Oscar Cavallero (tres ganados, dos empates, cuatro perdidos; 11 goles a favor, 14 en contra) hasta la llegada de José "Piojo" Yudica.

Es decir que con Ibarra, Boca tuvo un promedio de gol considerablemente más bajo que con Battaglia en esta Liga: 1,09 contra 1,83. Toda una curiosidad. Con el exlateral derecho como DT, el flamante campeón sumó 23 goles en 21 partidos, de los cuales ganó 13, empató 4 y perdió 4. Apenas uno de sus triunfos fueron por más de un gol de diferencia (3 a 1 contra Estudiantes en la fecha 10), el dato que quizá más sea recordado sobre este Boca.

Las 5 peores diferencias de gol de la historia del fútbol argentino

+0,22 Boca, Liga Profesional 2022 (+6 en 26 fechas)

+0,30 Quilmes, Metroplitano 1978 (+12 en 40 fechas)

+0,44 Independiente, Metropolitano 1983 (+16 en 36 fechas)

+0,50 Rosario Central, Campeonato 1986-87 (+19 en 38 fechas)

+0,53 Independiente, Campeonato 1960 (+16 en 30 fechas)

"Seremos menos malos que los demás", dijo alguna vez Juan Román Riquelme. Quizá los números del Boca campeón hablen más del torneo que de Boca.

Las 5 mejores diferencias de gol

+3,83 Lomas Athletic, Campeonato 1897 (+46 en 12 fechas)

+3,75 Racing, Campeonato 1915 (+90 en 24 fechas)

+3,70 Boca, Liga Asociación Argentina de Football 1926 (+63 en 17 fechas)

+3,60 Alumni, Campeonato 1903 (+36 en 10 fechas)

+3,40 Lomas Athletic, Campeonato 1894 (+34 en 10 fechas)

*Mejor de la era profesional: +1,93 Independiente, Nacional 1967 (+29 en 15 fechas)

*Mejor de este siglo: +1,52 Independiente, Torneo Apertura 2002 (+29 en 19 fechas)

Los campeones con más derrotas

De no ser por el Racing campeón de 1950 (el tricampeón de Guillermo Stábile) y el Newell's ganador del Torneo Final 2013 con el Tata Martino de DT, el Boca de Ibarra también se ubicaría en el primer lugar entre campeones con mayor porcentaje de derrotas. El Xeneize perdió el 25,9% (7) de sus encuentros, a la vez que ganó el 59,3% (16) y empató el 14,8% (3).

Aquella Academia que un año después jugaría el famoso desempate ante Banfield, con el apoyo de Eva Perón por el Taladro, finalizó el torneo de 1950 con 10 partidos perdidos en 34 fechas (29,4%). Por su parte, el Newell's de Maxi Rodríguez y Scocco cayó en 5 de sus 19 partidos (26,3%). Del otro extremo de la lista hay 22 campeones invictos en la historia: el último, Boca de Falcioni en el Apertura 2011 con 12 triunfos y 7 empates en 19 jornadas.

Goles, también abajo

Como no podía ser de otra manera, el Boca campeón 2022 tampoco destaca en goles anotados. Con un 1,25 por partido quedó con el cuarto peor registro de la historia, sólo por delante del Vélez de Bianchi campeón del Clausura 1993 (1,21), el Boca 1964 dirigido por Aristóbulo Deambrossi (1,16) y el Newell's del del Tolo Gallego en el Apertura 2004 (1,15). ¿El campeón más goleador de la historia? Lomas Athletic en 1897, con 4,58 tantos por juego. Más acá en el tiempo aunque lejos de las cifras amateurs aparecen el River de Ramón Díaz en el Apertura 1996 con 27,3 (puesto 38º) o el Independiente 2002 de Gallego con 2,52 (51º).

Del arco de enfrente y a pesar de la inmensa tarea de Agustín Rossi, lo de Boca 2022 no destaca en materia de goles en contra. Con un promedio de 1,03 por partido no entra ni en el Top 100 de vallas menos vencidas entre campeones. El número uno pertenece a otra época: Alumni, que no recibió goles en los seis partidos que jugó para coronarse en 1901. A diferencia de otros rubros, aquí sí aparecen en la cima algunos equipos modernos. Por ejemplo, 7º está el Boca 2011 de Falcioni con 0,31 gol recibido por partido (6 en 19 fechas) y 10º también figura el Xeneize, en su versión Superliga 2019-20 (dirigido por Alfaro primero y Russo después) con un promedio de 0,34 por juego. ¿El campeón más goleado? El River de 1952, que recibió 48 tantos en 30 partidos (1,60 de promedio) a pesar de contar con nada menos que Amadeo Carrizo bajo los tres palos.

