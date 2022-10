El diputado nacional Máximo Kirchner arriesgó que la vicepresidenta Cristina Kirchner no será candidata en las elecciones presidenciales de 2023 y consideró que “el peronismo no tiene candidatos” para esos comicios, salvo Alberto Fernández que anunció su postulación hace tiempo atrás.

“Hoy por hoy no tiene candidatos el peronismo. Alberto dijo que sí. (Sergio) Massa dijo que no, y creo que Cristina tampoco va a ser”, afirmó el dirigente de La Cámpora al ser consultado sobre quién podría postularse para las presidenciales del próximo año.

Cristina “ya ha hecho un gran esfuerzo” y “el desgaste (de esta al frente de un gobierno) es muy grande”. “Cedió en 2019 cuando naturalmente era candidata” y “tomó una decisión (la de elegir como candidato a Alberto Fernández), que a mi entender fue equivocada”, remarcó Máximo Kirchner durante una entrevista con El Destape.

Por otra parte, descartó la posibilidad de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich puedan ser los candidatos de Juntos por el Cambio y vaticinó que “seguro que el candidato es (Horacio Rodríguez) Larreta”.

“Es el que tiene posibilidades reales. Hay que ver si después le da ganas de independizarse un poco de Macri”, indicó.

"No podemos resignar la manera de hacer política en la Argentina”

Máximo Kirchner reveló también que durante el acto del 17 de octubre fue invitado a usar chaleco antibalas por cuestiones de seguridad y aseguró que él se negó porque si lo hacía “es porque no estamos funcionando bien como sociedad”. “Dije que no porque no podemos resignar la manera de hacer política en la Argentina”, sentenció.



El dirigente de La Cámpora reconoció que la recomendación la recibió de parte de los organizadores del acto debido a los riesgos que hubiera podido correr tras el atentado contra Cristina Kirchner. A esto se le sumó la evidencia de los planes de atentar contra su vida que, según la causa que investiga ese hecho, habría sido planificada por quienes llevaron a cabo el intento de magnicidio.



Noticia en desarrollo