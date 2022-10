En medio de tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio por las posibles candidaturas de cara a 2023, Mauricio Macri presentó esta tarde su nuevo libro, "Para qué", en un acto en La Rural, en el que dijeron presente los principales referentes de su espacio político. Durante la exposición, el expresidente repasó el libreto neoliberal de sus últimas exposiciónes: pidió un giro "violento" en el que se puedan aumentar las tarifas y se llegue al déficit cero en las cuentas públicas.

Pasadas las 18.30 de este lunes, el líder del PRO se subió al escenario de uno de los salones de La Rural de Palermo, donde fue recibido por el exsecretario de Cultura, Pablo Avelluto, que en esta oportunidad actuó de presentador. Mientras llegaba al escenario, por los parlantes sonaba Back in Black, de AC/DC.

Como no podía ser de otra manera, Macri inició su charla con su tema preferido: el fútbol. “Quiero agradecer a los hinchas de Racing que vinieron hoy, seguramente fue una tarde muy díficil”, dijo, sobre el campeonato que se le escapó a la Academia y que coronó campeón a Boca. ¿Habrá sido un día difícil también para Larreta, que no solo se autodefine como fanático del club de Avellaneda sino que es uno de los dirigentes del PRO que quiere ser candidato en 2023?.

Su nuevo libro, según contó el propio Macri, busca convertirse en una plataforma electoral para trazar el rumbo que adoptaría a partir de diciembre de 2023 en caso de regresar al gobierno. Se trata de una obra "testimonial" en la que advierte, casi sin reparos, que habrá privatizaciones y despidos masivos en el Estado, un combo neoliberal con recetas ya conocidas en la Argentina. Sobre este punto, y tras ser consultado respecto a cómo surgió Para qué, Macri insistió en que "tiene que ver con compartir una visión, compartir que 'somos el cambio o no somos nada'. Tenemos que llevar el cambio a cabo. No es un slogan, un discursito y tenemos que estar convencidos de lo que hay que hacer".

Asimismo, aprovechó para lanzar un mensaje al interior de la interna de Juntos por el Cambio y aseguró: "Conocer el para qué pone en perspectiva cuál es tu lugar, y ayuda a no desesperar si te toca de 4, de 2, de 6 o ser el técnico. Si vos tenes claro el para qué y ves el tamaño de la gesta va a ayudar a que todo esto se acomode y que podamos cambiar la historia".

Giro "violento" (a la derecha)

Consultado respecto a cuál considera será la posición de la Argentina en el mundo para 2023, el líder de Juntos por el Cambio afirmó que "ya no hay una apertura como tuvimos en el 2015" y aseguró que hay que dar un "giro violento", sin gradualismos, hacia la derecha. "Hay que poner lo que hay que poner", insistió el exmandatario

En tanto, en cuestión de autocrítica, Macri pareció no revisar su gestión económica, que terminó con un préstamo del Fondo Monetario de más de 44 mil millones de dólares. Solo argumentó que uno de sus principales errores fue que con su equipo no supo "manejar las expectativas". "Creo que fue una de las razones por las que no pudimos reelegir", comentó.

También volvió a insisitir con la privatización (o desaparición) de Aerolíneas Argentinas. "Cuando nos fuimos del gobierno, el 70% de la gente decía que Aerolíneas tenía que ser estatal", dijo, y agregó -sin indicar la fuente estadística- que "ahora está en un 40% y y va a llegar al cero, y nos vamos a sacar de encima a (Pablo) Biró", comentó. "Ningún progre nos puede correr", completó, en tono belicoso.

Noticia en desarrollo.