Mientras crecen las especulaciones sobre cómo se tramitarán las diferencias en el Frente de Todos a nivel nacional, los dirigentes de la provincia de Buenos Aires parecen empeñados en insistir casi en cadena sobre el modo en que trazaron la hoja de ruta electoral.El propio Axel Kicillof comenzó el desarrollo de las posturas públicas cuando le dijo a este diario, el 16 de octubre, que le gusta la trinchera de la gobernación, porque así la definió, pero que una eventual candidatura a la reelección dependía de un espacio colectivo y de una conducción, en alusión al peronismo y al FdT y a Cristina Fernández de Kirchner. Ayer Máximo Kirchner lanzó otra frase: “Axel, supongo, en la provincia”. Lo dijo en El Destape ante la consulta sobre las candidaturas del 2023.

Y hoy el mismo Kicillof repitió el esquema que ya había transmitido en el reportaje de Página/12. Como se informa aparte, Kicillof admitió que en conversaciones con los intendentes hablan del tema pero dijo que no es el momento de fijar candidaturas prematuramente.

En cuanto a si CFK competirá por la Presidencia, el gobernador bonaerense hizo énfasis en que “Cristina es quien conduce el movimiento político más importante del país y tiene todas las condiciones para ser presidenta”. Y agregó: “Por supuesto que si me preguntan en primera persona a mí me gustaría”, pero “uno no tiene derecho, y eso expresaba también Maxi, no tiene derecho a pedirle”.

El peronismo y el FdT en territorio bonaerense parecen seguir la estrategia fijada por sus funcionarios y dirigentes de intensificar la gestión pública de la Gobernación y los intendentes, articular en torno del PJ que presidente Máximo Kirchner y no limitarse a la relación institucional solo con los distritos donde gobierna el oficialismo.

Por eso la agenda de Kicillof incluyó hoy visitas a Mar del Plata para una reunión de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que preside el chaqueño Alfredo González, y a Necochea para inaugurar obras escolares como parte del plan de infraestructura educativa. Mañana será el turno de Olavarría, también gobernada por la oposición, donde el gobernador y el ministro de Justicia, Julio Alak, entregarán títulos de propiedad.

Entretanto, otra parte de la definición política sigue siendo la confrontación con el liderazgo del PRO.

El jefe de Asesores y ex jefe de Gabinete Carlos “Carli” Bianco, propietario del célebre Clío de la campaña electoral de 2019, utilizó Twitter para discutir con el precandidato a gobernador Cristian Ritondo. “Ajuste es cerrar escuelas y reducir salarios, como hicieron ustedes”, dijo. Y agregó: “Además, mienten: como demostró el diputado @ItaiHagman, lejos de hacer un ajuste, si se analiza la función de Educación y Cultura el aumento real del presupuesto es de 22 por ciento respecto de 2019”.

“Durante el gobierno del que usted fue parte, la educación sufrió un ajuste del 20,5 por ciento a nivel provincial, agravado por un recorte de más de 50 por ciento de los programas nacionales destinados al sistema educativo obligatorio y de la educación superior no universitaria”, afirmó Bianco.

Actual diputado nacional, Ritondo fue ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal.