El Senado de Colombia aprobó este lunes el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca sentar las bases para la política de paz total que abre las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados, y que está cerca de ser aprobado de forma definitiva.

El Senado confirmó la aprobación del proyecto de ley 181/2022 por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones, con 62 votos a favor y 13 en contra. La 418 no es una ley nueva sino que existe desde 1997 y cada cuatro años es renovada por el Gobierno de turno.

"El proyecto de la paz total ha sido aprobado en Senado sin ninguna clase de limitaciones", informó tras la votación el senador Iván Cepeda, uno de los ponentes. “Esto significa que el Gobierno podrá adelantar toda clase de procesos de negociación política y de sometimiento a la Justicia que incluyan, sin exclusión alguna, a los grupos armados”, agregó el senador. Cepeda consideró la aprobación de la paz total como un paso fundamental para lograr ponerle punto final a todas las formas de violencia.

El proyecto es considerado fundamental y prioritario para el Gobierno porque faculta al Ejecutivo a adelantar los diálogos de paz con organizaciones armadas de origen político, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también a realizar acercamientos con estructuras criminales como el Clan del Golfo, por ejemplo, para que se sometan a la justicia, según el diario colombiano El Tiempo. De hecho, el ELN ya ha mostrado su disposición para retomar el diálogo, estancado desde enero de 2019 después del atentado de esta guerrilla en una escuela de policías.

Artículos en discusión

El proyecto aprobado en el Senado no es el que llegó desde el Gobierno ya que el hemiciclo no dio luz verde al servicio social para la paz, un artículo entendido como alternativa al servicio militar obligatorio. Este artículo quedó fuera de la aprobación final del proyecto de ley por la ausencia de algunos miembros de la bancada de Gobierno. No obstante, si este martes es aprobado en la Cámara de Representantes, deberá pasar de nuevo a conciliación en el Senado. La votación de ese artículo se saldó con 39 votos a favor de la eliminación y 37 en contra.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que no se trataba de desmontar el servicio militar, sino de crear una alternativa para los jóvenes. Con el servicio social, el Gobierno buscaba que quienes decidieran acogerse pudieran acompañar a las víctimas y ayudar en la alfabetización de las comunidades, entre otras tareas.

Sin embargo, el argumento de la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien dijo que el servicio social era una forma de reclutamiento político para atraer a nuevos electores y que iba a golpear a la Fuerza Pública, que necesita ese reclutamiento, fue más fuerte.

También quedaron fuera del proyecto aprobado los artículos 16 y 17 que proponían un indulto a jóvenes detenidos en el marco de las protestas sociales del año pasado, aunque de la misma manera, congresistas de la bancada de Gobierno presentarán este martes un nuevo proyecto de ley que busca ese propósito.