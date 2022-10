El secretario General de Canillitas Omar Plaini se emocionó este jueves al recordar al expresidente Néstor Kirchner a 12 años de su muerte. Aseguró, al hacerlo, que “fue el mejor discípulo de Perón”. El también senador bonaerense por el Frente de Todos rememoró que aquel 27 de octubre quien le comunicó “la tremenda noticia de la desaparición física del 'Flaco'” fue Hugo Moyano.

Plaini enfatizó en el “física”. “Quedó en el corazón de los laburantes. Y sobre todo de los canillitas, que nos dio la posibilidad de volver a regular nuestra actividad”, sostuvo el sindicalista.

Y sentenció: “Llevó a la práctica los sueños de muchos jóvenes de los setenta. Cuesta cuando uno de tu generación ya no está, cuando lo conociste, viviste cosas, y cuando uno ya en el codo de la vida te pone mucho más sensible”.

Plaini, sin embargo, destacó que la memoria del expresidente está presente, ya que “se honra con los pibes, que lo llevan en el corazón”. “Siguen llevando sus banderas. Son las generaciones. Eso es sentido de pertenencia, mística”, dijo.

El país soñado y el país actual

Entrevistado por AM750, Plaini aseguró que el país que les toca vivir no es el mismo que pensó Néstor Kirchner y advirtió que hay una crisis por resolver, con muchas tensiones y algunas de ellas internas.

“El país que quería no lo estamos llevando adelante. Él decía que los problemas de la pobreza se solucionan de la política económica, no social. Y los problemas económicos no los pudimos resolver”, lamentó.

“Néstor fue un conductor y el conductor resuelve las cosas. Yo me acuerdo cuando decía que había vida después del FMI. Y había vida. Le decía a Clarín qué le pasaba. Tuvo la decisión política de confrontar”, señaló.

Y recordó una de sus frases más icónicas: “No pasarán a la historia los que más especulen, sino los que más se la jueguen''. “Era un hombre que conducía. Y tomaba decisiones. No especulaba”, añadió.

De Néstor a Alberto y el debate por las PASO

Finalmente, Plaini se refirió a la suspensión de las PASO, aseguró que se trata de una herramienta y que, como tal, se puede modificar.

Además, se refirió a la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández participe de una interna: “Nunca vimos que un presidente en ejercicio aliente una discusión interna para poner en juego su continuidad”.

“Esto, por lo menos, resulta llamativo y novedoso. Pero son bienvenidos todos los que estén dispuestos a buscar la mejor herramienta para el pueblo”, añadió.

“Nunca fui partidario de las PASO. Hoy no están ni los grandes partidos ni hay plataformas. El radicalismo y el peronismo pueden recuperar eso. A mi criterio era mejor que esto que vemos de las coaliciones”, concluyó a título personal.