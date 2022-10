Fernando Sabag Montiel, preso por intentar matar a Cristina Fernández de Kirchner, pidió por segunda vez desplazar a su defensor oficial y anunció que lo defenderían abogados particulares. Informó que sus letrados serían Leonardo Sigal y Pablo Ezequiel Becerra. "Son los abogados de casos que involucran a L-Gante", comentaban en tribunales, en alusión a que representaron a tres jóvenes que denunciaron al cantante por daños y amenazas y otro que recibió una golpiza. Pero "Nando", como le decían en la banda de los copos de azúcar, no tuvo suerte. "Venimos a dejar constancia de que no aceptamos el cargo conferido", dijeron Sigal y Becerra en un escrito que presentaron ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Con anterioridad había intentado que le pagara un letrado el dirigente de ultraderecha Hernán Carrol, un excandidato a concejal de La Matanza cercano a los "halcones" del PRO. Parecía un mensaje del estilo "si me metieron en esta ahora me sacan". Carrol declaró como testigo esta semana y dijo que apenas lo conocía a Sabag, pero admitió contactos con su novia, Brenda Uliarte, otra de las detenidas con un papel clave en el ataque, con quien compartió un vivo de Instagram.

"No aceptamos"

La última vez que Sabag Montiel habló hace diez días con su defensor oficial, Juan Martín Hermida, éste le explicó que no podía dejar su defensa, si otro abogado/a no la asumía. Desde ese entonces el detenido se negó a recibirlo en el penal de Ezeiza, con el argumento de que no es más su abogado, y no aceptó hablar más con él. Sólo admitió ver a la psicóloga de la Defensoría General de la Nación, con quien ya mantuvo una decena de entrevistas como parte de una evaluación que está haciendo de él este organismo. En las últimas charlas, según pudo reconstruir este diario, insistió con la teoría de que él es el "hombre gris", que proviene de un dibujo profético de 1941 de Benjamín Solari Parravicini, conocido como el "Nostradamus argentino", que llevaba la leyenda "La Argentina tendrá su ‘revolución francesa’, en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris”. También comentó que el hecho de que no haya salido la bala fue una suerte de designio, y que su misión se cumplió igual.

Los abogados Sigal y Becerra recibieron primero un llamado del defensor oficial porque Sabag Montiel estaba pidiendo que lo defendieran ellos. Después supieron por otro abogado de la causa que había presentado un escrito nombrándolos sin haberlos consultado. Es extraño porque nadie visita a Sabag, pero no sería descabellado que algún otro detenido le haya hecho una recomendación o incluso alguien del Servicio Penitenciario. Son abogados que aparecen en los medios. Enterados de la situación, el dúo Becerra-Sigal --que por estos días está dedicado a la defensa, en un juicio por jurados, de Gabriela Moreira, acusada de asesinar a su marido-- presentó una nota ante Capuchetti. El texto dice: "Habiendo tomado conocimiento de que Fernando Sabag Montiel en forma unilateral y sin haber consultado con estos letrados nos ha designado como sus defensores, venimos por la presente a dejar constancia de que NO aceptamos el cargo conferido por aquel, de lo cual debe quedar debido asiento ante secretaría". Lo mismo pasó en una causa donde Sabag fue imputado tras el hallazgo en su celular de más de un centenar de imágenes de pornografía donde se utilizan niños y niñas.

¿Qué dijo Carrol?

El nombre de Carrol, dirigente de "Nueva Centro Derecha", apareció cuando Sabag Montiel quiso echar al defensor oficial y mandó una carta dirigida al juzgado de Capuchetti donde decía que iba a designar un nuevo abogado y que dejaba "la elección" del profesional en manos "del señor Hernán Carrol" "quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado". Tenía todo el aspecto de ser un mensaje para que se ocupara de su situación alguien que pudo haberlo involucrado. Carrol fue candidato de la lista de José Luis Espert y venía mostrándose con Patricia Bullrich, Javier Milei y Ricardo López Murphy.

Primero declaró un agente penitenciario a cargo de la custodia de Sabag, que no despejó mucho el panorama. Este martes declararon como testigos Carrol y un amigo suyo, el comediante Martín Almeida. Este último lo hizo público en un video en tono cómico que subió a sus redes donde mostraba parte de su recorrido por Comodoro Py. Al llegar decía: "Te advierto esto María Eugenia Capuchetti, no me quiero perder los partidos de básquet". Carrol repitió, al parecer, lo mismo que venía diciendo en algunos medios de comunicación: que la contactó a Brenda Uliarte a partir de que la vio en Crónica TV despotricando contra los planes sociales y la invitó a compartir un vivo de Instagram el 19 de agosto. Dijo que todos los contactos fueron por esa red social hasta que post atentado contra CFK, él le ofreció por whatsapp si necesitaba un abogado, pero ella no le respondió el mensaje. Antes, por Instagram le había preguntado: "¿Se pudrió?" El 4 de septiembre, fue ella quien le escribió. "Hola, soy Ambar", el seudónimo que utilizaba. Según Carrol él le respondió pero es posible que el mensaje no haya llegado porque justo al rato fue detenida.

A Sabag Montiel, el hombre de Nueva Centro Derecha, que se hizo conocido por militar en pandemia para la apertura de los gimnasios, dijo que apenas lo conoció. Que lo vio en el cumpleaños de Almeida, donde Brenda había sido invitada, después de la charla por Instagram. Almeida habría puesto a disposición audios que intercambiaba con Carrol, comentaban que Uliarte les parecía "servicio" aunque Carrol mostraba un interés sexual por ella. Que Sabag invocara el nombre de Carrol algunas personas ligadas a la investigación lo atribuyen a que cuando todavía estaban detenidos en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Brenda le habría dicho que le pidiera ayuda a él. Por ahora el capítulo sobre Carrol tramita en una especie de legajo paralelo y no está claro si impulsará más medidas para determinar si él o su entorno tienen alguna vinculación con el hecho.