“A los chicos los mató la corrupción, no las bengalas o el rock and roll”, dice Raúl Morales. Raúl es el papá de Sofía, una de las 194 jóvenes que fallecieron el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón por un incendio en medio de un recital. Morales destaca la actividad en el Senado este jueves por la noche, donde se aprobó la expropiación del lugar para convertirlo en un espacio para la memoria, después de varios años de lucha por los padres de las víctimas,

La norma obtuvo 60 votos a favor y solo uno en contra, con lo que se declarará de "utilidad pública y sujeto a expropiación" el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche República Cromañón.

Por AM750, Morales explicó que vivieron la sesión como “un día histórico” para ellos y para “todo el país”. “Conseguir esta ley no fue fácil y lo más sorprendente es que cruzó todos los partidos políticos”, celebró.

Antes de poder avanzar con la expropiación a nivel nacional tuvieron que toparse varias veces con la negativa de la Ciudad de Buenos Aires para abordar el tema. “Queremos que trascienda lo que pasó apuntando al futuro. Queremos que comprendan que un Cromañón no puede repetirse. Ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en ninguna ciudad del país”, comentó Morales.

Qué piensan hacer en Cromañón

El padre de Sofía se emocionó al explicar qué es lo que quieren hacer en el futuro en este espacio recuperado destinado a la memoria. “Hemos charlado con algunos padres. Queremos luz, verde, agua. Tener símbolos que representan la vida para contraponer todo lo que significó todo ese lugar, que fue el infierno y sinónimo de muerte”, dijo conmovido.

Y añadió: “La cámara de gas que se produjo en Cromañón fue producto de que no funcionaron los elementos de seguridad. Ese lugar nunca tuvo que ser habilitado. Y el mayor problema fue la corrupción”.

“A los chicos los mató la corrupción, no las bengalas o el rock and roll. Para futuras generaciones queremos que haya un espacio donde recuerden lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir, ese es el mensaje que queremos dar”, finalizó.