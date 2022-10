#DeCatálogo Barrio Lindo soltó el álbum Espuma de mar, aventura orgánica con texturas electrónicas y espíritu de exploración colectiva, donde participan Fernando Lamas, Camila Nebbia y Nico Lapine, entre otrxs; mientras que Julián Desbats entregó su cuarto disco solista, Junglo, viaje hipnótico de psicodelia jazzera y tropical, con intervenciones de Dani Umpi y Santiago Moraes. También hay lanzamientos del batero santafesino Germán Croci (su disco debut, Sujeto tácito, sorpresa multi rítmica capaz de pasar del indie al tango, o de subvertir el folk en cumbia o en rap), del cuarteto Té de Jazmín (Defectos especiales, su tercer álbum, manifiesto de rock de guitarras con energía punk-rocker y corazoncito pop) y de El Mundo Limón (Circo Fantastik Pipol, nueve canciones de puro pop-rock nacional y experimental, acompañadas por un mediometraje de Julián Malosetti).

#Cursos&Concursos El ciclo de charlas TEDxRíodelaPlata vuelve a la presencialidad con exposiciones sobre demografía, climatología, neurociencia, antropología, biología y adopción, entre otros temas (1/11, Movistar Arena). El Goethe Institut convoca a la charla Videojuegos: análisis de la industria en clave de género, con Julieta Lombardelli, Valeria Colombo y Stephanie Zuccarelli, redactora del NO (2/11, Universidad Nacional de Quilmes). Y la plataforma de capacitación tecnológica por y para mujeres Jump Education iniciará en noviembre cursos de Figma y Data analyst.

#CualquieraPuedeGooglear Clic nac&pop: los Juegos Culturales Evita 2022 disputan las últimas jornadas de su final nacional, el 28 y 29/10 en Mar del Plata, con 2.000 participantes adolescentes, además de clínicas, charlas y transmisión por streaming. Clic alienígena: ET Live in Concert recupera la banda sonora de la clásica película E.T., el extraterrestre, en versión en directo y orquestada, el 11/12 en el Luna Park. Clic en serie: debutó en la plataforma de UN3 la webserie argentina Velozapp, sobre un grupo de pibxs que trabajan como repartidores para una aplicación de delivery.

#HacelaSimple Quedate con el/la que te arme playlists. La Fanfarria del Capitán calienta la previa mundialista con Ey capitán, dedicada a Lio Messi y con los ojos en Qatar. Además, salieron nuevas canciones del rafaelino Lichi (MKM<3), de Juan Belvis (Enamoradx), de Lucía Tacchetti (Rota, con colaboración de Mula), de Lobel (Amor dementor, con feat del mexicano Jan Toussaint), de La Perla Irregular (Dubi Dubi Bawn Bawn), de los uruguayos Trotsky Vengarán (Todo está por pasar), de la guitarrista Priset (Velocidad) y de Juku Ares (Por venir, en dueto con Mora Navarro).

#GolDeVisitante La performer chilena-californiana Francisca Valenzuela llegará el 10/12 a La Trastienda; el dj neerlandés Ferreck Dawn tomará la cabina de Club Morocco, Costa Salguero (11/11), la diva electrónica ucraniana Korolova animará Club Bali (7/12) y la leyenda jamaiquina Cedric Congo Myton llenará de reggae La Trastienda (12/10). El galés Jamie Jones y el italiano Ilario Alicante encabezarán la fiesta electrónica del viernes 4/11 en Paradise Buenos Aires. El dúo pop venezolano 3AM confirmó visita para el jueves 24/11 en el Teatro Vorterix. Y, ya en 2023, la francesa ZAZ pasará por Quality Córdoba (19/4), el Metropolitano de Rosario (21/4) y el Luna Park (22/4).







• ¿Quedaste manija? Encontrá más notas del NO acá, y recordá que podés suscribirte a nuestro newsletter para recibir por mail todos los artículos, la agenda de shows y nuestros recomendados.