El operativo en el Parque Independencia por la semifinal de la Copa Argentina entre Talleres y Banfield hizo estallar las diferencias entre los gobiernos provincial y municipal en torno a la seguridad. El intendente Pablo Javkin le respondió con dureza a la jefa policial Margarita Romero. Cuestionó la falta de intervención de la fuerza y una vez más pidió al gobierno provincial la potestad para dirigir una policía urbana municipal. No obstante, ayer por la tarde, el intendente firmó un convenio con el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, para que el municipio pone a disposición de la cartera provincial el seguimiento de vehículos generado a partir de la lectura de patentes en los 70 puntos fijos y los cuatro móviles del sistema de videocontrol de la Municipalidad.

"Las mafias deben ser combatidas por gente autorizada para portar armas. Dejémonos de joder con eso de que puedo mandar a una persona con un handy a pelear con una barra brava. No sean hipócritas con eso. Vamos a corregir lo que se deba, pero escuchar a la jefa de policía decir que el control externo del estadio es municipal, qué quiere que controlemos hasta Tortugas", dijo Javkin en el marco del lanzamiento del Gondolazo, la jornada solidaria que impulsa el Banco de Alimentos de Rosario (BAR) y que se extenderá hasta mañana en más de 70 supermercados de la ciudad con el objetivo de recaudar mercaderías para comedores comunitarios.

"Desde Córdoba, se ingresa a Santa Fe por la autopista a la altura de Tortugas, a 114,7 kilómetros de Rosario. Ingresaron miles de autos, cientos de colectivos. Esa gente transitó 114,7 kilómetros atravesando territorio de la provincia de Santa Fe. Nadie los paró, nadie les hizo un control", se quejó el intendente.

Por otra parte, ratificó que los simpatizantes cordobeses que fueron multados por estacionamiento indebido deberán pagar. "No hay que conocer el código de faltas de otros lugares del mundo para saber que no se puede estacionar en un parque. Eso no ocurre ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, ni en Bariloche, ni en Rosario. Está prohibido. Que paguen", afirmó.

Con relación a la evidente falta de coordinación que hubo entre la policía y el personal de Control y de Tránsito municipal parar prevenir los daños causados en el parque Independencia el miércoles pasado, Jakin lanzó, enojado, sus dardos contra la fuerza de seguridad provincial: "Que me expliquen cómo voy a ir yo a enfrentar a la barra brava de un club sin personal armado. Pagamos los (servicios) adicionales y no vienen. Nos pasó el Hospital Alberdi, en el Cementerio La Piedad. No tenemos los servicios adicionales que estamos pagando”.

“Esto se soluciona con trabajo serio de policía en la calle. No voy a ceder un milímetro en ese sentido. Imaginen un club de nuestra ciudad, jugando la semifinal de Copa Argentina en el Chateau Carreras. ¿Ustedes creen que no habría un control en el ingreso a la provincia de Córdoba?”, se preguntó Javkin. E inmediatamente respondió: “¿Creen que hubo un control en el ingreso a la provincia de Santa Fe? No hubo”.

El intendente no ahorró críticas al gobierno provincial. “Parece que no tenemos derechos a pedir más policía. Yo me hago cargo de todos mis errores, pero no puede ser que esta ciudad no tenga policías. Eso es ridículo. A las mafias se las enfrenta deteniendo gente. No es difícil coordinar un operativo con la policía, pero los que hicieron esto no son hinchas comunes. Con la gente común no tenés problemas. El asado, el daño en el parque no los hacen los hinchas comunes, los hace la barra brava. ¿Cómo se las combate? Hay un programa, se las sigue, se las monitorea. Cuando uno va de visitante te escoltan con la policía. ¿Por qué no lo hicieron?”, siguió.

“Yo me hago cargo del tramo del parque, de la última milla, pero la policía ¿detuvo a los colectivos? ¿Revisaron si traían armas? Es una barrabrava que la semana pasada fue filmada tirando tiros. Es el mismo grupo que corrió a tiros a gente y ¿nadie revisó si tenían un arma?. En ningún lugar pasa que una barra entre a una provincia y no la revisan”.

En una sintonía totalmente diferente, el subsecretario de Prevención provincial, Gustavo Pucheta, contradijo al intendente Pablo Javkin al asegurar que el operativo de seguridad en el partido "fue exitoso". En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", el número dos de la cartera de seguridad de la provincia respecto a las críticas de Javkin por la falta de policías en la ciudad durante el encuentro, sostuvo: "El operativo policial sobre el evento fue exitoso. Ahora, no hacemos oídos sordos sobre lo que pasó en los espacios verdes con la hinchada de Talleres. Creo que eso es una tarea de la Municipalidad, siempre en conjunto con la policía en caso de ser solicitado".

En ese contexto, admitió que "puede ser que se desbordó y habrá que seguir trabajando para que no vuelva a ocurrir", al tiempo que afirmó que el operativo diagramado salió tal cual estaba previsto. "De los 440 efectivos convocados solo notamos un faltante de 24", remarcó y aseguró que la caravana de hinchas de Talleres estuvo escoltada desde el peaje de Carcarañá hasta el estadio y que lo mismo sucedió con los simpatizantes de Banfield, pero desde el peaje de General Lagos.