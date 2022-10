El debate sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la elección del año próximo ya está abierto y divide aguas al interior del Frente de Todos, mientras Juntos por el Cambio se abroquela por el rechazo. El ministro de Interior y referente del kirchnerismo, Eduardo “Wado” de Pedro, terminó de blanquear la propuesta al sostener que “la mayoría de gobernadores e intendentes” buscan suspenderlas y que “quieren convencer al Presidente” para que avance en ese sentido. Alberto Fernández se resiste con el anhelo de ir por su reelección. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cruzó fuerte a su par del Gabinete al que pidió que “se deje de joder” y que “acompañe al Presidente”. En tanto, el titular de la AFI, Agustín Rossi, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, salieron a defender la continuidad de las PASO. Desde la alianza opositora de JpC, el alcalde porteño y aspirante presidencial del macrismo, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que las suspensión de las Primarias “es hacer trampa” en la disputa electoral.

Bajo este escenario, los partidos provinciales y gobernadores meten presión con sus propios proyectos para suspenderlas: lo hizo el diputado rionegrino Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, y ahora sumarán el propio los diputados peronistas riojanos con el apoyo del gobernador Ricardo Quintela. Mientras que el diputado del PRO Luciano Laspina planteó públicamente una estrategia legislativa para contrarrestar la iniciativa: propuso que si el oficialismo consigue los votos para aprobar el proyecto en la Cámara baja, le agregarían el texto la inclusión de la Boleta Única de Papel para las próximas elecciones, que la oposición logró imponer en Diputados y que el peronismo bloqueó en el Senado.

Todos objetivos con muy poco aire parlamentario por delante: al Congreso apenas le queda un mes para culminar el periodo de sesiones ordinarias que termina el 30 de noviembre. Si el Parlamento no da el debate dentro de ese breve lapso legislativo, solo quedaría como alternativa que el Gobierno extienda las sesiones ordinarias o incluya el proyecto en sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo tiene la facultad de seleccionar las iniciativas que se traten y algo poco probable de acuerdo a las posiciones asumidas en Casa Rosada hasta ahora. De todas maneras, estas últimas posibilidades –de darse-- caducarían en diciembre, ya que el Congreso no podría modificar el calendario electoral en el mismo año de las elecciones.

Grieta oficialista

Con la interna del FdT a cielo abierto, los funcionarios oficialistas debieron responder al cuestionario periodístico sobre las PASO y las candidaturas presidenciales. Aníbal Fernández no fue la excepción. “¿Usted lo ve candidato al Presidente?”, le consultaron. “Es candidato”, respondió firme el ministro. “¿Aunque La Cámpora no quiera?”, repreguntaron. “Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”, respondió.

Luego, Fernández cargó contra las afirmaciones de “Wado” de Pedro sobre las Primarias: “En vez de colisionar al divino botón, lo más importante es encontrarle la vuelta. ¿Por qué no lo convencen a ‘Wado’, le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañen al Presidente?”, se quejó.

Daniel Scioli, también se encolumnó detrás del mandatario. “Hoy las PASO están vigentes. En el caso del Frente de Todos pueden ser muy movilizadoras desde las bases de la militancia, desde la participación de todo el país, desde la aspiración a un concejal a un intendente o gobernador”, dijo el embajador argentino en Brasil. Scioli resaltó que “son generadoras, es una herramienta que se promovió para eso”, y respaldó la idea de que se posterguen los comicios para septiembre de 2023 lo que consideró como una “idea razonable”, la propuesta que baraja la Casa Rosada para achicar la distancia entre las primarias y la elección general y evitar posibles especulaciones financieras en el medio. “Soy amigo (del presidente), y lo que me dice en confianza es que quiere generar condiciones para que nuestro espacio político gane el año próximo, no antepone su candidatura diciendo que quiere ser él el candidato. Como todo presidente está en su derecho constitucional, pero también ha dicho que si es necesario no iría por la reelección”, aclaró Scioli.

En el mismo sentido se pronunció Rossi. "Escuché que hay una gran cantidad de gobernadores e intendentes que no quieren PASO y puede ser que sea así. Yo estoy en desacuerdo. Creo que hay que mantenerlas, que sería un error político de parte nuestra impulsar la derogación de las internas", afirmó el titular de la AFI en declaraciones a la radio online FM Futurock. "Las diferencias hacia el interior de las coaliciones se hacen siempre dentro de la coalición, y si no hay espacios para presentar disidencias, seguro se harán por afuera", agregó el funcionario. "Pero me parece que si el Presidente valoriza que tiene posibilidad de reelegir y está de acuerdo en una consulta de las PASO, está en todo su derecho, y eso no generaría ninguna problemática mayor", apuntó Rossi y ante la consulta de si apoyaría la figura del mandatario para una reelección, respondió: "Claramente".

Diputados

"Nosotros también estamos trabajando en un proyecto para derogar las PASO. Los diputados de La Rioja del FdT vamos a presentarlo en los próximos días", manifestó el legislador Ricardo Herrera en declaraciones a DiputadosTV. "Vamos a presentar este proyecto y se va a discutir en el seno del bloque justicialista, entendiendo que tenemos una disciplina partidaria dentro del FdT. Si el proyecto no prospera porque la mirada del bloque justicialista es otra, vamos a ser respetuosos de la conducción", aseguró y sostuvo que el proyecto presentado por el interbloque Provincias Unidas (Di Giacomo) "va en la misma dirección.

A pesar de la presión con que impulsan el tema, los gobernadores saben que el principal escollo para que prospere está enquistado dentro del propio bloque oficialista. No son pocos los diputados que manifestaron su desacuerdo. Especialmente aquellos que responden al espacio interno que responde al Presidente, sino también un grupo de cinco diputados que responden a los movimientos sociales alineados con los llamados Cayetanos, que ya explicitaron que quieren las Primarias para disputar al PJ bonaerense distintas comunas del conurbano, entre ellas La Matanza.

Oposición

Por las dudas, el macrista Laspina no dudó en plantear públicamente cómo enfrentar el proyecto de un sector del oficialismo: “Diputados ya votó un proyecto de BU (boleta Única de Papel) que está frenado en el Senado. Ahora podríamos incorporarlo al proyecto del oficialismo. Si tienen los votos para derogar las PASO, tendrán que llevarse la BU adentro. Ningún diputado que votó el anterior proyecto de BU podría oponerse ahora”, posteó en su cuenta de Twitter.

En tanto, Larreta –de campaña proselitista por Formosa— también se manifestó en contra de la suspensión de las Primarias y eligió al estilo de su mentor una metáfora futbolera. "Las reglas no se pueden cambiar unos meses antes de la elección, es como que ahora cambiemos las reglas del fútbol a un mes del Mundial, es hacer trampa", el alcalde porteño dijo de acuerdo a lo que consigna el diario La Nación. "Eso es hacer trampa, no tienen los votos y espero que ningún otro partido los acompañe con la trampa", sentenció el aspirante presidencial.