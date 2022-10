El Concejal Lisandro Cavatorta, Presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad del Concejo Municipal, se refirió a la instalación de las 70 cámaras de fotomultas en Rosario y su relación con la seguridad. "No confundan a la gente. Son 70 nuevas cámaras de fotomultas que colaboran de una manera limitada con la seguridad. Sacan fotos de infracciones de tránsito y detectan patentes, y eso me parece bien, pero no previenen el robo de una cartera a una mujer esperando el colectivo. Que seguro tarda en llegar"

Y agregó: “El verdadero debate es que Rosario hoy no tiene un sistema de videovigilancia acorde a su escala. Si fuesen de videovigilancia, comprar 70 cámaras más es una miseria. El municipio tiene muchas cosas para hacer en seguridad, entre ellas, tener un sistema robusto. Hoy Funes tiene casi 200. Y va por más. Tomando como referencia cámaras por habitante, como Funes, Mar del Plata, Vicente López y ni hablar de Tigre, Rosario debería tener más de 4000. Hoy tiene menos de 700 y muchas no funcionan. Decenas de gobiernos locales han logrado bajar los índices de delitos invirtiendo en tecnología y control del territorio"

Según el propio oficialismo dijo, estas cámaras de fotomultas se colocaron en distintos puntos de la ciudad según el mapa de siniestros viales, NO de calor del delito. Y eso es contundente. Además no están conectadas al 911. "No hay monitoreo en tiempo real, no están conectadas a la policía, solo hacen fotomultas y detectan patentes. Una bicicleta puede pasar debajo de una de estas cámaras cometiendo un delito y no va a emitir ninguna alerta, y un motociclista, mientras no cometa una infracción de tránsito, puede pasar con un revolver en la mano y no va a pasar nada. Solo con videovigilancia no alcanza pero sin más videovigilancia no se puede” concluyó el Vicepresidente del Concejo.

En tanto este jueves, el Concejo Municipal aprobó algunas modificaciones para el sistema de fotomultas. Se estableció que en cada semáforo de la ciudad se deberán instalar carteles con la velocidad máxima permitida sobre esa arteria. En ese mismo sentido se solicitó también al Ejecutivo que unifique la señalización en la vía pública y elimine todos los carteles que hayan quedado viejos o que puedan generar confusión entre los automovilistas.

Otro de los proyectos que se aprobó por unanimidad es una modificación en el Código de Faltas para que, en el caso de que las cámaras de fotomulta no estén debidamente señalizadas, no se pueda labrar la infracción

Se aprobó la instalación de un sistema de cuenta regresiva en algunos semáforos de la ciudad y también incorporar al Código de Convivencia el límite de tolerancia establecido en la ley nacional de Tránsito de un 10%. Cabe destacar que esto es algo que venían aplicando los jueces de faltas. “Actualmente, si vas por una calle que tiene una máxima de 40 kilómetros por hora y circulás a 41 kilómetros por hora, te cobran una multa. Pero la ley de tránsito contempla un margen de tolerancia del 10 por ciento, así que en ese caso la sanción correspondería a partir de los 44 kilómetros por hora”, señaló la edila Daniela León de UCR/Juntos por el Cambio.