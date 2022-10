A tres semanas del comienzo de la Copa del Mundo de Qatar, Emiliano "Dibu" Martínez, arquero titular del seleccionado argentino, recibió un golpe en la cabeza y debió ser reemplazado en el partido que su equipo, el Aston Villa, terminó perdiendo 4-0 con Newcastle por la 14º fecha de la Premier League inglesa. Martínez atajó un remate de Joelinton, el delantero brasileño del Newcastle, a los 35 minutos del primer tiempo, y en el rebote recibió un rodillazo involuntario en la cabeza de su compañero, el defensor Tyrone Mings.

Siete minutos más tarde, el "Dibu" solicitó el cambio por encontrarse mareado y en su lugar ingresó el arquero sueco Robin Olsen, quien a los 45 minutos del primer tiempo no pudo contener el penal ejecutado por el inglés Callum Wilson que le otorgaba el triunfo parcial al Newcastle. En el segundo tiempo, a Olsen le hicieron tres goles más, el último del paraguayo Miguel Almirón, exLanús.

Se estima que el golpe que recibió Martínez no es de gravedad y que no le imposibilitará volver a jugar en la próxima semana, aunque cualquier incidencia preocupa teniendo en cuenta que faltan 24 días para el debut de Argentina en el Mundial de Qatar, que será el 22 de noviembre ante Arabia Saudita por el Grupo C y 15 para que el técnico Lionel Scaloni emita la lista definitiva de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo.

Además de Martínez, la última semana Guido Rodríguez salió lesionado en el Betis, están recuperándose de sus dolencias musculares Paulo Dybala (Roma), Angel Di María (Juventus) y Nicolás González (Fiorentina) y se aguardan las reapariciones del arquero Juan Musso (Atalanta) y el defensor Juan Foyth (Villarreal), que arrastran largo tiempo inactivos.



Por su parte, Manchester City, con 76 minutos del argentino Julián Álvarez como titular en lugar del goleador Erling Haaland, llegó a la punta de la Premier, tras vencer a Leicester City como visitante por 1-0, con un gol de tiro libre del belga Kevin De Bruyne a los 3 minutos de la segunda etapa. En otros resultados del sábado: Bournemouth (con Marcos Senesi) 2-Tottenham 3, Brentford 1-Wolverhampton 1, Brighton (con Alexis MacAllister) 4-Chelsea 1, Crystal Palace 1-Southampton 0, Fulham 0-Everton 0 y Liverpool 1-Leeds United 2.

La fecha se completará este domingo con el partido entre el Arsenal, que quiere regresar a la cima, y el Nottingham Forest (ESPN y Star +, desde las 11) y el duelo entre el Manchester United y el West Ham (ESPN y Star +, desde las 13:15).