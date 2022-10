El primer Encuentro de Mejora Institucional con Formación Situada para docentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que se llevó adelante este sábado fue un total fracaso, con más de un 90 por ciento de inasistencia. El lunes próximo habrá un paro con movilización hacia la Legislatura Porteña para pedir mejoras en el salario pero sobre todo por la calidad de las condiciones laborales.

En cada una de las sedes en que se realizó este 29 de octubre la primera jornada de capacitación docente destinada al Nivel Inicial, Primario, Secundario y Curricular de Gestión Estatal de la Ciudad se hizo evidente la falta de apoyo a la medida tomada por el Ministerio de Educación de la Ciudad. En el caso de la sede ubicada en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA, con capacidad para 330 personas, solo asistieron 30 docentes.

La jornada que se llevaba a cabo a partir de las 8 de la mañana era optativa y tenía un adicional de 4 mil pesos en el salario del mes que viene. “Es una extorsión lo que están haciendo porque saben que necesitamos esa plata. El no haber ido habla de la dignidad de los docentes”, sostuvo Carolina Rodríguez, docente de primaria, que no se adhirió al encuentro.

Todos los docentes a principio de año firman una declaración jurada donde se acuerda cuáles van a ser los días y horarios en que van a trabajar en las escuelas. “Nosotros no estamos faltando. Esto apareció de un día para el otro como todas las medidas que toman con las familias, los docentes y los estudiantes”, sostuvo Cecilia Simón, docente de grado y delegada de UTE-CTERA, que tampoco asistió a las jornadas.

“Si supieran cómo es el funcionamiento de una escuela sabrían que no podemos ir los sábados, pero desconocen. Ir los sábados no está dentro de nuestras actividades como docentes”, continuó diciendo Simón. Además, les docentes hicieron fuerte hincapié en que “esto forma parte de una actitud sistemática del Gobierno de la Ciudad de llevarnos a actividades y encuentros que no están dentro del reglamento”.

Las jornadas son presentadas como optativas, pero igualmente los docentes que no fueron temen sufrir represalias, aunque no debería ser así, por fuera de no cobrar los 4 mil pesos prometidos. “El gobierno de Horacio Rodriguez Larreta se caracteriza por tomar represalias. Cuando los chicos tomaron las escuelas, les hicieron una demanda millonaria a las familias y a los estudiantes les extendieron el ciclo lectivo, mientras que a los alumnos del Lengüitas les cancelaron el financiamiento de los exámenes de inglés. Es constante la represalia con las familias, los docentes y sobre todo los estudiantes”, remarcó Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE.

Las EMI son Espacios de Mejora Institucional, que ya existían hace un tiempo. Estos tienen que ver con hacer una pausa en la escuela. La idea es que los docentes por ejemplo de 4to, 5to y 6to, se pongan de acuerdo entre sí para ver cómo están trabajando con los alumnos.

Lo que se busca es que los maestros de una misma institución estén comunicados para que los alumnos cuando pasen de grado sean tratados a partir de las experiencias vividas el año anterior. Además de ponerse al tanto de situaciones particulares y específicas de los alumnos. Estas se realizaban dos o tres veces al año.

Los espacios de formación situada, por otro lado, son capacitaciones para los docentes, para que ellos continúen aprendiendo y estén actualizados. Las charlas las realizan trabajadores de la Escuela de Maestros, también cuatro veces al año, pero en una escuela del distrito a la que asisten todos los docentes del lugar. Para poder realizar estas jornadas se deben suspender las clases, alrededor de tres veces al año.

Lo bueno de estas jornadas, según lo que explican los capacitadores, es que los docentes de grado pueden ver qué está pasando en otros colegios, cómo es la situación de los alumnos en general.

Con la idea de recuperar el dia del asueto por el intento de asesinato aCristina Kirchner se suspende la EMI que se iba a llevar a cabo el 31 de octubre y se la pasa a los sábados. Entonces acá está el conflicto, porque al ser los sábados ya no serían en servicio, ni tampoco situadas, porque no son en las escuelas. Además, se suspenden las actividades extracurriculares que se hacen los sábados en las escuelas, porque los docentes no pueden asistir.

Como los 300 capacitadores se sumaron al paro por no estar de acuerdo que los docentes tengan que trabajar los sábados, uno de los capacitadores aseguró: “Lo que se decidió entonces es hacer una especie de charlas magistrales y lo que genero esto es que en vez de ser un espacio con 25 docentes que dan naturales en quinto grado hablando se cambió por una persona que sabe mucho de un tema que puede dar una charla durante 2 horas”.

“Al no ser obligatoria, se termina perdiendo la finalidad de esa jornada, porque es necesaria. Cuando está en la escuela ningún docente se la pierde”, continuó diciendo Parodi a este diario. Desde la comunidad educativa sostienen que estas capacitaciones son necesarias y producto de la lucha docente, por eso quieren que se lleven a cabo pero dentro de lo que establece el estatuto.

La Secretaria General de UTE, Angélica Graciano, declaró: "No nos van a doblegar. Hoy hay una rebelión que no será televisada, trabajadores y trabajadoras de la educación de la Ciudad le dijeron a Larreta y Acuña que la jornada laboral docente es de lunes a viernes. Basta de intentar avanzar sobre los derechos de la docencia. Basta de hostigamiento".

El lunes 31 de octubre, el dia que se debían llevar a cabo estas jornadas, se realizará un paro con movilización hacia la Legislatura porteña, que suma no solo el reclamo por las capacitaciones en horas de clases sino además, las condiciones laborales: el pedido por la Ley de Paritaria, y por la obra social, ObsBA, que denuncian los trabajadores de la Ciudad “está siendo vaciada”.

“No tenemos una plataforma digna en la que subir las asistencias, no tenemos un salario digno, no hay una cobertura de salud y encima nos hacen ir los sábados. Entonces la palabra es agotamiento pero también resistencia porque vamos a seguir peleando porque creemos en la educación pública y la vamos a sostener”, concluyó Simón.

Informe: Mercedes Chamli