En estos Díaz en que se juega el Clausura estoy como Pezzella en el agua. Reconozco que mis Bustos por Vera los mejores partidos son una Constantini en mi Vidal y me Lanzini a Miranda todos los partidos que pasan los Canale deportivos. Incluso si juega un equipo Chicco o de Martínez Cuarta división.

El fútbol es un Remedi para el alma y cuando veo que hacen Paredes o algún Passerini de lujo en el Arias o la tiran al Angulo me siento en Paz.

Y si me toca Irala cancha, tanto en mi Barrionuevo de Núñez (en CAVAni) como en Córdoba, Mendoza u otros Barrios, me siento como un Rey en su Palacios disfrutando y escuchando el Aliendro de las tribunas. Esos momentos valen Oroz.

Les Bou a ser Franco, desde que era un Infante era muy poco Ávila la hora de pegarle a la pelota, un Perrota, bah…por no decir un Briasco. Pérez eso me importó un Soto.

Si no estoy Solari, miro fútbol a la luz de la Luna Junco a mi novia Di María Silva, de quien estoy enamorado hasta el Cuello. O en Compagnucci de mis amigos Guille Machado y Ruberto Velasco. Si Pinto el Ambrosini, nos sentamos en la Meza con un par de Valdez de pochoclo, Cordero y una Jara de vino san Valentini o si Pintado Komar Lozano, comemos Almendra, Mora y Frutos de Campo y agua De la Fuente.

El Domínguez pasado al llegar a la cancha, detrás de una Arboleda, me cruzó un Ibarra Bravo del club Contrera, de los que toca el Pombo, medio Copetti y los Nervo de punta, se hizo el Gallo y me dio un Volpe con un Palazzo cerca del Ojeda Izquierdoz, casi en las Cejas. Para no quedar como un Gil, le dije que lo iba a Mattar, lo empujé del Mancuello y lo tiré al Barros. Nos vino a separar un Coronel o sargento (que no era Cabral) con Botta y cara de Mallo, un tal Altamirano, primero sopló su Silvetti, luego nos palpó de Armani y al final después de pegarnos el Brito de “Marchese” a cada uno, nos Liberatto. Y me Marchesín ver el partido.

Esta historia no es Reali aunque vos lo creas. Encontrá los 95 apellidos del Torneo Clausura. Cuesta, pero vale la Peña.