Revolución, novela recientemente publicada por Alfaguara, marca el "regreso" de Arturo Pérez-Reverte a México tras la exitosa La reina del Sur. En esta nueva ficción, el escritor y académico español vuelca buena parte de sus pasiones temáticas: la exaltación del heroísmo, el encuentro con el peligro, la camaradería, la utilización de la historia como arma para comprender mejor el presente.

La literatura épica de Pérez-Reverte se introduce esta vez en las entrañas del México de principios del siglo XX y en la sublevación comandada por Pancho Villa. Uno de los protagonistas es Martín Garret Ortiz, un joven ingeniero español que, llevado por la curiosidad, termina como "testigo" de las acciones del ejército revolucionario, contemplando el siempre imprevisible devenir de las acciones humanas.

El propio Pérez-Reverte definió así su nuevo libro durante la presentación en Madrid: "Esta es una novela de aventuras, de aprendizaje, un viaje iniciático. Martín Garret no cree en la causa, cree en los seres humanos".

El autor de El capitán Alatriste y El club Dumas, entre otros best sellers, no es un improvisado a la hora de abordar situaciones vinculadas con las guerras. Fue reportero durante más de veinte años y cubrió 18 conflictos armados para diversos diarios y canales de televisión. Es así como en Revolución hay, trasladados al protagonista, muchos elementos autobiográficos, especialmente vinculados a su pasado como corresponsal de guerra. "Mi zambullida fue primero como testigo y a veces como novelista en los mecanismos humanos que enlazan con esos códigos cósmicos que mueven el mundo, la vida, la muerte. Para mí es más importante un hombre que viola a una mujer que la ideología, que además puede engañar y manipular. Pero cuando estás frente al ser humano no hay engaño ninguno", señaló el escritor.