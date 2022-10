La exvicepresidenta uruguaya, exsenadora y esposa de José “Pepe” Mujica, Lucía Topolansky, celebró la victoria de Lula da Silva en Brasil ante el ultraderechista Jair Bolsonaro y afirmó que es momento de encarar reformas regionales que ayuden a los pueblos. “Estoy muy emocionada, la diferencia es muy justa, pero se abre un momento nuevo”, sostuvo por AM750.



La histórica dirigente del Frente Amplio uruguayo destacó los acuerdos de Lula con dirigentes que no forman parte del Partido de los Trabajadores de Brasil. “Es gente que probablemente no tengan acuerdo con un montón de cosas, pero que tienen en claro que siempre es mejor un gobierno de Lula”, señaló.

“Las victorias de Lula, Petro, Boric y la posible reelección de López Obrador abren un momento nuevo. En Uruguay para nosotros es especialmente particular. Vamos a ver si esta vez los latinoamericanos le podemos sacar más jugo que en el pasado”, se entusiasmó Topolansky.

En este sentido, remarcó que se vivió la elección de un modo infartante. “Hoy a la mañana charlaba por teléfono con Pepe, que me explicaba que el conteo empieza del sur al norte, y los votos de Bolsonaro están concentrados en el sur y los de Lula, en el norte. Pepe me dijo ‘vas a ver que empieza ganando Bolsonaro, no te alarmes’”, relató la exvicepresidenta uruguaya.

“Esta elección es más que la de Brasil, es una elección de Latinoamérica. Hay cuestiones prácticas que se pueden resolver en el corto plazo. Debería haber algo así como una ciudadanía iberoamericana, que nos permita una circulación entre países, como un gran espacio. Esto puede concretarse en cuatro o cinco años. Hay que largarla rápidamente, hay que darle un empujón. Hay que concretar la unidad por el lado de las universidades, de las academias, que los estudiantes puedan cambiar de universidades e intercambios de títulos entre países. Hay que empujar la unidad latinoamericana”, sintetizó la dirigente política.

Por otro lado, no descartó que el nuevo contexto regional permita avanzar hacia una moneda común del Mercosur. “Yo creo que podría ayudar muchísimo, pero lleva más tiempo. Se puede empezar por cosas que puedan parecer como menores o laterales, pero si la gente se da cuenta que les sirve, va a acompañar otros cambios”, indicó.

“En el último encuentro del Mercosur que se hizo antes de que el Frente Amplio entregara el mando, en 2019, Macri ya había perdido, y como Tabaré (Vázquez) ya estaba muy enfermo, me delegó a mí la responsabilidad de asistir. Estaba Bolsonaro, que había ganado hacía poco. Macri estaba desconsolado, porque había perdido, y yo le digo “mire, presidente, en democracia se gana, se pierde”. Bolsonaro me miraba como diciendo ‘esta de dónde salió’. ‘Ah, pero usted es demasiado civilizada’, me dijo Macri, por tomarme la democracia al pie de la letra. La política sirve para convivir”, finalizó Topolansky.