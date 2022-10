En pleno festejo, un gesto. Tras el primer discurso de Lula da Silva como presidente electo de Brasil, en un encuentro más reservado el líder del Partido de los Trabajadores volvió a hablar. Allí, un militante le acercó una gorra con la consigna “CFK 2023”, y el dos veces mandatario carioca no lo dudó: se la puso en la cabeza y sonrió.



El gesto de Lula a Cristina Kirchner llega en un momento en el que hay dudas respecto a la decisión que tomará la vicepresidenta sobre su futuro rol en las elecciones de 2023, y en medio de la fuerte interna al interior del Frente de Todos.

Si bien ya son varios los sectores que piden que la expresidenta tome el liderazgo de la coalición y represente la lista del Frente de Todos en 2023, desde su entorno aseguran que no creen que lidere las listas. Fue el propio diputado e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kichner, quien se expresó en este sentido. “Alberto ha dicho que sí, Massa ha dicho que no, por lo que he leído, y creo que Cristina no va a ser”, dijo sobre las candidaturas al 2023.

Lula tampoco se imaginaba liderando las listas de la oposición brasileña. Cuando a fines del 2019 lo liberaron de la prisión, tras pasar 19 meses preso, su futuro político no estaba definido.

Máximo Kirchner apoyó sus dichos en el "gran esfuerzo" y "desgaste muy grande" que significó para su madre el hecho de haber afrontado dos períodos consecutivos al frente de la Casa Rosada. Sin embargo, el diputado señaló que la exmandataria "le lleva unos cuantos cuerpos de distancia" al resto de los potenciales postulantes del espacio.

Cristina Kirchner y la famosa gorra

No es la primera vez que esa gorra negra con la consigna “CFK 2023” con la clásica tipografía de la CGT aparece en público y se anticipa como un gesto de cara a las elecciones de 2023.

El pasado 25 de octubre, siete días antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, fue la propia Cristina Kirchner la que usó ese accesorio.

Lo hizo en una de las habituales vigilias que se hacían la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta tras conocerse el pedido de pena por parte del fiscal de la Causa Vialidad, Diego Luciani.